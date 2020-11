Savez-vous ce qui était spécial dans ce guide de survie Land Rover?

Créé par la division des Émirats arabes unis de la société de publicité Y&R, le Guide de survie Land Rover dont nous parlons aujourd’hui est probablement celui qui remplit le plus sa fonction «à la lettre».

En plus d’avoir des instructions détaillées sur la façon de survivre dans le désert d’Arabie (avec une indication des animaux et des plantes que nous pouvons y trouver), quand on y regarde de plus près, cela ressemble au MacGyver des manuels de survie.

Emballé dans un emballage réfléchissant comme les rations de combat de l’armée, il a une spirale métallique pour la reliure qui peut être utilisée pour la cuisine. Cependant, ce qui le distingue le plus, c’est le fait que si vous n’avez rien à cuisiner, vous pouvez simplement … manger le manuel de survie lui-même.

Fabriqué à partir de papier et d’encre comestibles, il semble que le guide de survie Land Rover ait la même valeur nutritionnelle qu’un cheeseburger. Au total, 5 000 de ces guides de survie ont été livrés aux clients de Land Rover et 70 000 autres ont été proposés par un magazine automobile aux Émirats arabes unis.

Cela dit, certaines questions se posent: que sait le guide de survie Land Rover et … dans quel magazine était-il proposé et où le trouver!