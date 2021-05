SAS: Who Dares Wins Jake Hazell se souvient avoir conduit sans le savoir sur les lieux de l’accident mortel de sa petite amie

La deuxième SAS: qui ose gagne le candidat Jake Hazell a rencontré Emily Hartridge sa «vie a changé» – «encore plus maintenant, elle n’est plus là».

La défenseure de la santé mentale Emily, 35 ans, est décédée le 12 juillet 2019 lorsque le scooter électrique qu’elle conduisait a été impliqué dans une collision alors qu’elle se rendait dans une clinique de fertilité.

Jake a expliqué comment il s’était rendu chez eux sans avoir entendu parler de sa petite amie YouTuber, mais avait été arrêté dans son élan – par la police sur les lieux de l’accident dans lequel elle était impliquée.

S’adressant à 45secondes.fr, la jeune femme de 28 ans a déclaré: «Je me sentais tellement bizarre qu’elle ne m’avait pas appelé pour me dire comment le rendez-vous s’était passé.

«J’étais inquiète, j’ai parlé à deux de ses sœurs en essayant de ne pas paraître trop inquiète mais elles l’étaient. Je suis allée à son bureau – elle avait un travail à temps partiel près de notre salle de sport dans l’est de Londres et elle était censée y être mais elle n’était pas là. «

Jake Hazell avec Emily Hartridge. Crédit: Instagram

Alors que Jake se dirigeait vers leur appartement, il découvrit l’accident. Il a poursuivi en expliquant: « Je revenais du sud-ouest [of London] et il y avait un très mauvais embouteillage. J’étais sur la moto donc j’étais dans et hors des voitures.

«Je suis arrivé à un point et j’ai vu cette zone de police bouclée et je savais juste. Je suis descendu du vélo, je suis allé parler à un policier. C’était une route longue d’un kilomètre qui était bouclée. Et j’ai dit: ‘Est-ce que c’est fille? Qu’est-ce qui se passe? Est-ce un scooter électrique?

« Et il a dit oui. J’ai dit: » C’est ma petite amie, quelqu’un me dit ce qui se passe. » Et il a juste dit: « Regardez, ces policiers vont venir vous parler », et j’ai juste dit: « putain de ça ».

« Alors je marche dans cette rue déserte pour aller à la rencontre de la police pour qu’ils me donnent la nouvelle de ce qui s’est passé. Donc j’ai été le premier à le savoir parce que j’étais là. »

Crédit: Channel 4

Bien qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique, Jake a déclaré qu’il « ne l’aurait pas eu autrement » parce qu’il « était aussi proche d’elle que possible ».

Jake a poursuivi en expliquant comment il était criblé de culpabilité « en quantités énormes » parce que l’e-scooter était un cadeau de sa part, mais il a travaillé sans relâche pour s’assurer que les gens se souviennent d’elle pour sa personnalité et son travail dans le domaine de la santé mentale.

Il a ajouté: « J’avais l’impression que c’était le moins que je puisse faire. J’avais 25 ans quand Emily est décédée et elle était mon monde entier, donc mon monde entier s’est effondré. Je suis encore en train de le reconstituer maintenant. »

Tu peux regarder SAS: qui ose gagne sur Channel 4 à 21h dimanche et rattraper All 4.