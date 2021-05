SAS: Who Dares gagne le pompier Ricky Nuttall se souvient de l’horreur de l’incendie de Grenfell

Le 14 juin 2017, les pompiers ont été transportés à Grenfell Tower – un immeuble de 24 étages à Londres – où ils ont combattu un incendie qui a fait 72 morts.

L’un des membres d’équipage impliqués était Ricky Nuttall qui est récemment apparu sur Channel 4. SAS: qui ose gagne où il a rappelé le changement qui a changé sa vie:

Après être apparu dans l’émission, Ricky, 40 ans, a expliqué à 45secondes.fr comment il était allé travailler le 13 juin en tant que lui-même et était rentré à la maison le 16 juin « un parfait inconnu ».

Ricky, qui était dans le service d’incendie depuis 12 ans et demi lorsque l’appel est arrivé, a atteint le 15e étage à des températures de 550 ° C, transportant 60 kg de matériel et avec peu d’oxygène.

Avec quelques secondes à perdre, Ricky et son collègue sont sortis du bâtiment avant que leurs masques ne se collent au visage, mais ont déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer un seul pompier ne pas faire ce qu’ils ont fait cette nuit-là.

S’adressant à 45secondes.fr, Ricky a rappelé: « Mon collègue et moi-même avons été envoyés dans le bâtiment. Et nous avons été chargés de nous rendre au 15e étage de la tour pour sauver quelqu’un d’un appartement. »

Ricky et son collègue ont commencé à utiliser l’oxygène de leur appareil respiratoire au quatrième étage. Ils ont continué, même s’ils savaient que leur air ne serait pas suffisant pour les amener au 15e étage et revenir.

Il a ajouté: « Nous savions que cela n’allait pas être facile. Nous savions que c’était une grande demande. Mais nous étions prêts à faire ce que nous pouvions pour y arriver.

«Je savais à ce moment-là, qu’il y avait un risque très, très, très élevé pour moi-même, pour ma sécurité personnelle, je savais qu’il y avait une chance que je ne revienne peut-être pas.

« Nous n’étions pas conscients de la stabilité de la tour à ce moment-là. Elle était complètement engloutie par les flammes. »

Une fois au 15e étage et à l’extérieur de l’appartement de la personne, leurs sifflets d’urgence ont commencé à s’activer, ce qui indique aux pompiers qu’ils manquent d’air et qu’ils devraient déjà être hors du bâtiment.

Il a poursuivi: « Nous sommes à genoux, nous avons extrêmement chaud, nous avons des tuyaux emmêlés, pas d’eau, et maintenant nous n’avons plus d’air. »

Ne sachant pas à quoi ils seraient confrontés en entrant dans l’appartement (Ricky a expliqué qu’il aurait pu y avoir toute une famille pour les aider), ils ont décidé de laisser leur équipement là où il se trouvait et de sortir.

Cela signifiait qu’une nouvelle équipe serait en mesure de monter au 15e étage le plus rapidement possible et que les outils les attendaient.

Se rappelant le moment où ils ont commencé à redescendre, Ricky a déclaré: « Nous avons littéralement manqué le bâtiment à un rythme de nœuds. La façon dont je l’ai décrit dans le passé, c’est quand vous êtes un enfant qui descend une cage d’escalier en un bloc d’appartements, et vous posez une main sur le mur, une main sur la rampe, et vous balancez en quelque sorte vos jambes vers le bas.C’est ainsi que nous sommes sortis, vol après vol.

« Et nous sommes sortis avec littéralement quelques secondes à perdre avant que nos masques ne soient collés aux visages et que nous n’avions pas d’air. C’était un appel très serré. »

Ricky est apparu lors de la sixième saison de SAS: Who Dares Wins. Crédit: Channel 4

«Si vous me demandiez de me rendre au 15e étage d’une tour maintenant avec la même quantité d’air, sans adrénaline et sans risque de vie, je me retournerais vers vous et vous dirais avec confiance que c’est impossible.

« Nous avons réalisé l’impossible simplement en réalisant ce que nous avons fait cette nuit-là. »

Lorsqu’ils ont quitté le bâtiment au lieu de se reposer, de prendre un verre ou de réfléchir à ce qui s’était passé, ils étaient à la recherche de plus d’équipement pour rentrer à l’intérieur.

Ricky a travaillé de 20 heures le 13 juin à 16 heures le 14 juin. Ensuite, il a eu quatre heures de repos avant de commencer son prochain quart de travail le 14 juin à 20 heures, bien qu’on lui ait offert un repos prolongé.

Malheureusement, l’homme à l’intérieur de l’appartement est mort, ce qui a eu un impact profond sur Ricky au cours des années qui ont suivi.

Il a poursuivi en disant: «Mon ex petite amie maintenant – avec qui j’étais à l’époque – a dit que je suis allé travailler le 13 juin moi-même et que je suis rentré à la maison le 16 juin en parfait inconnu.

«Avec le recul, je comprends parfaitement. Le problème est que ma santé mentale s’est extrêmement détériorée.

« Je suis juste devenu brisé. Et je suis devenu très en colère. Ma relation avec mon fils s’est considérablement détériorée. Je lui criais toujours dessus. J’étais toujours en colère contre mon partenaire à l’époque, sa mère. Mais je me sentais justifié dans ma colère.

« Cela m’a rendu si agressivement en colère, mais jamais physiquement violent ou quoi que ce soit, mais juste une personne effrayante avec qui vivre. »

Il a ajouté: « Je me sentais tellement triste au plus profond de moi que je ne voulais pas être en vie. J’ai pensé que si c’est ce que je vais ressentir chaque jour pour le reste de ma vie, je préférerais être mort.

« Et je maintiens que maintenant, si je ressentais encore cela, je serais probablement mort. Parce que personne ne veut vivre comme ça. Je ne choisirais cette vie pour personne. »

Ricky a travaillé et reconstruit une relation avec son fils, puis est entré dans une nouvelle relation avant de postuler pour SAS: Qui ose gagne.

Malgré son retrait volontaire du cours, il a expliqué comment il avait obtenu tout ce qu’il voulait du programme, en disant: « Cette année a été différente à cause de Covid. Alors évidemment, nous avons tous dû nous isoler avant. »

Les 10 jours d’isolement ont donné à Ricky l’occasion de travailler sur son esprit et il se souvient: «Je savais que je serais capable de me pousser physiquement et que mon corps ne me laisserait pas tomber.

«Ce qui m’inquiétait, c’était mon cerveau, mon esprit. J’étais préoccupé par la rapidité avec laquelle mon esprit allait se briser, étant donné tout ce que j’avais traversé. J’ai donc fait beaucoup de travail sur mon esprit plutôt que sur mon être physique.

Il a ajouté: « Après 10 jours à faire cela, je me sentais en paix, je me sentais guéri. Je me sentais bien. »

Ricky décida d’attaquer le parcours et de faire ce qu’il pouvait, mais resta conscient qu’il n’allait pas risquer la place où il était mentalement.

Il a conclu: « La chose la plus merveilleuse m’était arrivée et je n’avais pas besoin d’être là. »

