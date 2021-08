Sarah Paulson regrette d’avoir fait une saison d’une histoire d’horreur américaine

HBO HOW TO MAKE IT IN AMERICA SAISON 1

L'histoire de trois jeunes chefs d'entreprises dans la vingtaine qui tentent de se faire un nom à New York afin d'accomplir leur «rêve américain». Ben Epstein et son partenaire Cam Calderon se servent de leur connaissance de la rue et de leurs relations pour accomplir leur rêve, avec l'aide de leur ami Domingo Dean et du cousin de Cam : Rene. C'est normal : ils connaissent toujours une amie qui connaît un ami qui connaît une personne importante qui devrait changer leur vie.