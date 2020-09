Sarah Paulson brille dans la dernière bande-annonce de Ratched, la nouvelle série d’horreur Netflix

La série dérivée de One Flew Over the Cuckoo’s Nest sortira le 18 septembre

« Ratched » sera la nouvelle série du créateur Ryan Murphy à Netflix. Après avoir écrit d’autres œuvres récentes telles que la deuxième saison de « Le politicien » ou la mini-série sur l’âge d’or d’Hollywood, le créateur prolifique revient à la terreur avec « Ratched », une nouvelle série qui mettra également en vedette la star de « Histoire d’horreur américaine », Sarah Paulson, qui jouera Nurse Ratched, la figure terrifiante qui a dirigé l’asile de « One Flew Over the Cuckoo’s Nest », le film classique avec Jack Nicholson.

La série sera donc une sorte de retombées du film de Milos Forman, qui vise à approfondir ce personnage curieux, et comment sa personnalité s’est forgée. La série promet beaucoup et est l’une des premières les plus importantes de la plate-forme de visage. Pour se souvenir de sa première imminente, Netflix a partagé la bande-annonce finale de la série avec un spectaculaire Sarah Paulson.

La série montrera la vie quotidienne de cette institution psychiatrique loufoque de Californie dans lequel des lobotomies sont effectuées car il ne veut pas de la chose. En plus de Sarah Paulson, dans la série, nous aurons également des noms importants tels que Corey Stoll, Vincent D’Onofrio, Cynthia Nixon ou Finn Wittorck. Ils ne pouvaient pas manquer non plus Les mentors de Ratched, Dr Hannover, qui sera Jon Jon Briones, et Nurse Bucket, joué par Sharon Stone.

La série sortira le 18 septembre, et vous aurez la difficile tâche de revivre l’un des films les plus emblématiques des années 70 Cela réussira-t-il? avec Ryan Murphy à la barre, tout est possible.

