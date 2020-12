Sarah Michelle Gellar et Selma Blair recréent un baiser d’intentions cruelles avec une torsion cruelle 2020

Sarah Michelle Gellar et Selma Blair ont recréé leur baiser emblématique des années 1999 Intentions cruelles avec une mise à jour 2020. L’occasion était pour les MTV Movie & TV Awards, qui ont eu lieu ce week-end. Les années normales, la cérémonie de remise des prix a lieu au cours de l’été, mais la crise de santé publique a retardé le spectacle annuel. Étant donné que la plupart des films qui devaient ouvrir cette année ont été reportés à l’année prochaine, MTV a dû faire preuve de créativité, ce qui les a amenés à honorer le plus grand de tous les temps (GOAT) des années 1980 à aujourd’hui.

20 ans après avoir remporté le meilleur baiser aux 2000 #MTVAwards… .🍿#MTVAwards: Le plus grand de tous les temps honoré @SarahMGellar et @SelmaBlair avec le prix Legendary Lip Lock pour leur célèbre baiser dans ‘Cruel Intentions’ 💋 pic.twitter.com/OBPf49oAnn – Prix du cinéma et de la télévision (@MTVAwards) 7 décembre 2020

Le prix Legendary Lip Lock a été décerné à Sarah Michelle Gellar et Selma Blair pour leur performance dans Intentions cruelles. Les deux actrices sont apparues ensemble à l’écran dans une vidéo préenregistrée, où elles ont parlé du baiser et de son importance il y a 21 ans lorsque le film a été ouvert pour la première fois en salles. En 2000, Blair et Gellar ont remporté le prix MTV du meilleur baiser, qu’ils ont décidé de recréer pour le public. Les MTV Movie & TV Awards à la maison.

Sarah Michelle Gellar et Selma Blair se regardèrent dans les yeux et allèrent pour le baiser, un peu comme ils l’avaient fait dans Intentions cruelles. Dès que leurs lèvres étaient sur le point de se verrouiller, leurs deux visages rencontrèrent une cloison claire. La cloison en plexiglas a donné lieu à des regards humoristiques des actrices alors qu’elles s’engageaient à s’embrasser « virtuellement ». Gellar a alors regardé la caméra et a dit: « Restez en sécurité MTV. Et 2020? Fin bientôt. » Vanessa Hudgens, qui a hébergé Les MTV Movie & TV Awards, a déclaré que le réseau avait hâte de revenir à la normale en 2021.

Avant de se lancer dans leur baiser, Sarah Michelle Gellar et Selma Blair discuté des raisons pour lesquelles ils croient que leur Intentions cruelles le baiser est si mémorable. « Je pense que la raison pour laquelle le baiser a résonné avec les gens pendant si longtemps n’est pas seulement la valeur du choc initial, mais parce qu’il a été un catalyseur pour tant de jeunes gens pour les aider à réaliser certains aspects de leur sexualité. Et aider les gens à se sentir à l’aise. qui ils sont vraiment », a déclaré Blair. « Cela représentait également un changement de paradigme vers une nouvelle dynamique d’acceptation dans la culture pop », a ajouté Gellar. « Et aussi, il faisait très chaud. »

Intentions cruelles a été un succès en 1999, bien qu’il ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Le film a été réalisé par Roger Kumble, et en plus de Sarah Michelle Gellar et Selma Blair, il mettait également en vedette Ryan Phillippe et Reese Witherspoon. Le film est une adaptation du roman de 1782 Les Liaisons dangereuses, écrit par Pierre Choderlos de Laclos. L’adaptation sur grand écran a apporté quelques changements et l’a placée parmi les adolescents riches fréquentant le lycée de New York au lieu de la France du 18ème siècle. Deux suivis directs en vidéo, une préquelle intitulée Intentions cruelles 2 est sorti en 2001 et une suite intitulée Intentions cruelles 3 est sorti en 2004 sans les acteurs originaux. Vous pouvez consulter la récréation de baiser ci-dessus, grâce au Prix ​​du cinéma et de la télévision Twitter Compte.

Sujets: Cruel Intentions, MTV Movie Awards