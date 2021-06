Sarah Jessica Parker retrouve Cynthia Nixon et Kristin Davis le 1er jour du redémarrage de ‘SATC’

Les gangs sont tous là ! Enfin presque.

Sarah Jessica Parker a partagé une photo avec Cynthia Nixon et Kristin Davis le premier jour de production pour le redémarrage de « Sex and the City ». Intitulée « Et juste comme ça… », la série HBO Max revisitera les personnages principaux de la série, qui ont maintenant la cinquantaine.

« Encore une fois », Parker, 56 ans, a légendé la douce photo. « Lisez nos premiers épisodes. @justlikethatmax Aux côtés de tous les gars et de nos nouveaux membres de la distribution. Comme un sundae à la crème glacée. »

Nixon, 55 ans, a également partagé la même photo sur son Instagram, écrivant : « L’amitié ne se démode jamais. »

Davis a partagé quelques regards dans les coulisses de leur premier jour sur le plateau de son histoire Instagram. Elle a également repartagé une image de leurs scripts, ajoutant un aperçu plus personnel de ce qu’elle ressent en revenant au rôle qui l’a rendue célèbre.

« C’est vraiment un petit miracle d’être de nouveau ensemble et avec les nouveaux ajouts les plus remarquables à notre casting », a déclaré Davis, 56 ans. « Je suis très reconnaissant à Sarah et Michael Patrick King d’avoir fait le geste créatif de la foi qui a permis que cela se produise.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé qu’une grande partie de la distribution originale serait de retour pour le renouveau. Le géant du streaming a annoncé que Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Willie Garson (Stanford Blatch) et Evan Handler (Harry Goldenblatt) reprennent tous leurs rôles.

« Tout le monde chez ‘And Just Like That…’ est ravi de pouvoir continuer les intrigues de ces personnages bien-aimés de ‘Sex and the City’ avec les acteurs qui les ont rendus si adorables », a déclaré le producteur exécutif Michael Patrick King dans un communiqué envoyé à AUJOURD’HUI.

Un tout nouvel ajout à la distribution est l’ancienne star de « Grey’s Anatomy », Sara Ramírez. L’acteur de 45 ans joue le rôle de « ‘Che Diaz’ ​​(ils/eux), un humoriste non binaire, queer, qui anime un podcast sur lequel Carrie Bradshaw est régulièrement présentée », selon un communiqué de presse.

Une personne qui ne revient pas est Kim Cattrall, qui a remporté cinq nominations aux Emmy Awards pour son rôle de Samantha.