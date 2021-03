Sans Remorse Trailer Arrive, Michael B.Jordan amène John Clark de Tom Clancy sur Amazon

Nous avons maintenant notre premier regard sur Credo star Michael B.Jordan dans l’exclusivité Amazon très attendue Tom Clancy’s sans remords. La bande-annonce nouvellement publiée pour le projet présente au public Jordan sous le nom de John Clark, un Navy SEAL qui se retrouve empêtré dans une conspiration massive tout en essayant de venger le meurtre de sa femme.

Un Navy SEAL d’élite découvre une conspiration internationale tout en recherchant justice pour le meurtre de sa femme enceinte dans Tom Clancy’s Without Remorse, l’histoire explosive du héros d’action John Clark – l’un des personnages les plus populaires de l’univers Jack Ryan de l’auteur Tom Clancy. Quand une escouade de soldats russes tue sa famille en représailles pour son rôle dans une opération top-secrète, le chef principal John Kelly (Michael B. Jordan) poursuit les assassins à tout prix. Unissant ses forces avec un collègue SEAL (Jodie Turner-Smith) et un agent obscur de la CIA (Jamie Bell), la mission de Kelly expose involontairement un complot secret qui menace d’engloutir les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre l’honneur personnel et la loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans remords s’il espère éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration.

Sans remords raconte l’histoire d’origine de John Kelly (alias John Clark), un SEAL de l’US Navy, qui découvre une conspiration internationale en demandant justice pour le meurtre de sa femme enceinte par des soldats russes. Lorsque Kelly s’associe à son collègue SEAL Karen Greer et à l’agent obscur de la CIA Robert Ritter, la mission expose involontairement un complot secret qui menace d’engloutir les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Le film est basé sur le roman de Tom Clancy de 1993 du même nom et est un spin-off de la série Jack Ryan. Le personnage de John Kelly apparaît dans un certain nombre de romans de Clancy ainsi que dans plusieurs jeux vidéo basés sur ses œuvres, donnant à Jordan et à Amazon suffisamment de matériel pour les suites.

Without Remorse est réalisé par Stefano Sollima (Sicario: Jour du Soldado) et est écrit par Will Staples (Tireur) et Taylor Sheridan, qui a déjà impressionné avec des gens comme

L’enfer ou les hautes eaux et le Yellowstone séries. Aux côtés des talents notables de Michael B.Jordan dans le rôle principal, le Sans remords L’adaptation a également rassemblé un casting de soutien impressionnant, notamment Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman, Colman Domingo et Guy Pearce.

En tant que grand fan de la série Rainbow Six, Jordan espère que Sans remords sera loin d’être la première fois qu’il incarnera le héros assiégé de Tom Clancy. « Je suis tellement excité à propos de Without Remorse. En tant que gars qui a grandi en jouant à Rainbow Six, c’était l’occasion de plonger dans le personnage de John Kelly / John Clarke et de lui donner un nouveau départ », a-t-il déclaré à propos de ses projets pour le Tom Clancy. personnage. « Faire grandir cette chose en franchise est quelque chose que nous attendons avec impatience, et nous avons estimé que Without Remorse est un véhicule parfait pour le faire en tant que premier grand splash que je ferai sur Amazon. »

Michael B.Jordan a clairement de grands projets pour le Sans remords franchise, avec le Panthère noire star ayant l’intention de plonger beaucoup plus profondément dans ce qui fait vibrer le personnage que le public ne l’attend peut-être d’une adaptation de Tom Clancy / jeu vidéo. Bien que les adaptations de ce type finissent souvent par être une déception, la passion de Jordan pour la propriété est évidente, ce qui, espérons-le, se traduira par une sortie de film d’action intéressante.

Devrait Sans remords se révèle être le succès sur lequel Jordan mise, cela sera de bon augure pour l’acteur et son nouveau partenariat avec le service de streaming, qui a récemment signé un contrat de premier regard sur le film et un contrat global pour la télévision.

Sans remords devait à l’origine être sorti en salles par Paramount Pictures, mais en raison de la situation mondiale actuelle, le film sera désormais diffusé par Amazon Studios qui a acquis les droits de la propriété. Sans remords La sortie sur Prime Video est prévue le 30 avril 2021.

