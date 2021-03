Sandra Oh prononce un discours passionné lors de la manifestation: «  Je suis fière d’être asiatique  »

Sandra Oh est l’une des nombreuses célébrités à prendre position contre la vague d’incidents de haine anti-asiatiques aux États-Unis. La star de «Killing Eve» s’est jointe à une manifestation «Stop Asian Hate» à Pittsburgh samedi, prononçant un discours court et puissant devant la foule.

Dans une vidéo capturée par le journal étudiant de l’Université de Pittsburgh, The Pitt News, l’acteur s’est adressé à ceux qui l’accompagnaient lors du rassemblement, apportant son soutien aux communautés américano-asiatiques du pays quelques jours après la tragique fusillade à Atlanta qui a fait huit morts, dont six Femmes asiatiques.

« Pittsburgh, je suis si heureux et fier d’être ici avec vous, et merci à tous les organisateurs d’avoir organisé cela juste pour nous donner l’occasion d’être ensemble et de nous tenir ensemble et de nous sentir les uns les autres », a déclaré Oh au-dessus d’un mégaphone. . « Pour beaucoup d’entre nous dans notre communauté, c’est la première fois que nous sommes même capables d’exprimer notre peur et notre colère et je suis vraiment très reconnaissant envers tous ceux qui sont prêts à écouter. »

«Je connais beaucoup d’entre nous dans notre communauté et j’ai très peur et je le comprends», a-t-elle poursuivi. «Une façon de surmonter notre peur est de tendre la main à nos communautés. Je vais défier tout le monde ici, si vous voyez quelque chose, allez-vous m’aider? Nous devons comprendre en tant qu’Américains d’origine asiatique, nous devons simplement tendre la main à nos sœurs et frères et dire: ‘Aidez-moi’ et ‘Je suis ici.’ »

Oh a conclu le cœur de son discours avec une seule ligne: « Et juste pour une chose, je suis fier d’être asiatique! »

L’ancienne star de «Grey’s Anatomy» a encouragé la foule à se joindre à son chant en disant: «Je veux vous entendre dire:« Je suis fier d’être asiatique! J’appartiens ici!

La foule a répété les paroles d’Oh à plusieurs reprises avant de conclure son discours puissant, ajoutant: «Beaucoup d’entre nous n’ont pas la chance de pouvoir le dire, alors je voulais juste nous donner l’occasion de pouvoir le crier. . »

Oh, qui est rarement actif sur les réseaux sociaux, a publié ces dernières semaines deux messages distincts appelant à la fin du racisme anti-asiatique dans le pays. Le 9 mars, elle a partagé à nouveau un message qui incluait plusieurs organisations et des fonds auxquels faire des dons dans le but d’aider à assurer la sécurité de nos communautés.

Le 18 mars, Oh a publié sur son fil un message écrit adressé à des amis et à ses compatriotes d’origine asiatique.

«J’envoie une bienveillance et un soutien affectueux aux familles des huit âmes assassinées en Géorgie le 16 mars», a-t-elle écrit. «Et à toutes les victimes de violences racistes. Je suis dévasté et profondément en colère. Je sais que beaucoup d’entre vous ont peur, mais n’ayons pas peur. »

Elle a conclu son message poignant sur une note réfléchie, en écrivant: «Souvenez-vous de #itsanhonorjusttobeasian. Unissons-nous TOUS pour #stopasianhate. »

Joanna Gaines, Daniel Dae Kim, Eddie Huang et Olivia Munn ne font partie que d’un petit échantillon de célébrités qui ont appelé à la fin des incidents racistes anti-asiatiques alors qu’ils se multipliaient dans tout le pays pendant la pandémie. Au cours de l’année écoulée, de mars 2020 à février 2021, près de 3800 incidents ont été signalés selon Stop AAPI Hate.