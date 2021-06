Samus prépare son retour avec « Metroid Dread » sur Nintendo Switch

Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon

Console Nintendo Switch Neon Autonomie: varie en fonction des conditions d'utilisation, de 3 heures (pour un jeu comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild) à plus de 6 heures La boite est composée de : 1 console avec 1 manette Joy-con droite rouge néon et 1 manette Joy-con gauche bleu néon 1 station d'accueil Nintendo Switch 2 dragonnes Joy-con 1 support Joy-Con 1 câble HDMI 1 adaptateur secteur Nintendo Switch (EU)