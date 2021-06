Samurai Warriors 5 Impressions pour PC

Comment s’est déroulé le processus d’unification du Japon ? Avec ces impressions de Samurai Warriors 5 nous participerons à l’épopée.

Samurai Warrios est peut-être la deuxième franchise Omega Force après ses célèbres Dinasty Warriors. Avec plus de 4 livraisons derrière elles -n’oubliez pas que certaines livraisons, comme la quatrième, ont plus d’une partie- il est temps pour nous de vous donner un aperçu de la nouvelle livraison avec ces guerriers samouraïs 5 impressions pour PC.

Qu’est-ce qui a façonné l’île du Soleil Levant en tant que pays ?

L’histoire féodale du Japon est une histoire qui n’ennuie personne. Différentes époques de Japonais se lynchant avec des katanas, des flèches et des lances, prenant les âges Kamakura et Azuchi-Momoyama (de 1185 à 1603) comme des temps de guerres incessantes.

Samurai Warrios a tendance à saisir les événements de cette époque afin que les joueurs puissent se blâmer en tuant des Japonais sans s’arrêter pour reprendre leur souffle. Cependant, si la période de Tokugawa et Toyotomi sont généralement ses préférées, ce n’est pas le cas dans ce cinquième volet, où il cherche à donner une origine à la franchise en même temps qu’à expliquer comment le Japon a été unifié.

Ainsi, Samurai Warriors 5 est basé sur la période Azuchi-Momoyama avec Nobunaga Oda à nos commandes, étant le protagoniste incontesté de cette édition.

Avec lui, nous avons pu profiter des deux premiers chapitres du jeu vidéo. Pouvoir participer à des batailles moins légendaires que celle de Sekigahara, mais tout aussi importantes pour l’expansion du clan Oda au centre du Japon.

Bien sûr, Omega Force se caractérise par le fait de donner beaucoup de fiction aux batailles qu’il recrée. Par conséquent, certains événements sont modifiés et nous pouvons avoir plus de rebondissements de script qu’il n’y en avait vraiment historiquement parlant. Mais bon, en fin de compte, nous sommes face à un jeu vidéo et le divertissement est plus recherché que de nous donner un cours d’histoire.

Toute la tournée Omega Force se condensant dans Samurai Warriors 5

Tout au long de sa myriade de titres, Omega Force a ajouté des mécanismes et des sous-mécaniques qui rendent ses expériences de jeu remplies de contenu et de matériel à améliorer et à débloquer. A tel point que dans cette cinquième partie nous nous sommes saoulés rien qu’en jouant ses deux premiers chapitres.

Entre la quantité d’armes que nous obtenons des combats, leur personnalisation et le nombre de facteurs qui affectent les personnages pour leur développement, tout ne sera pas simple. Les personnages montent en niveau, apprennent de nouveaux combos et nous pouvons également acquérir de nouvelles caractéristiques passives – en plus de bien d’autres utilisables en combat – dans leurs célèbres planches de croissance.

Cela affecte également d’autres éléments tels que les montures et même notre pagode, où nous pouvons former des officiers (personnages jouables), augmenter leur maîtrise des armes et même leur insuffler de nouveaux éléments et propriétés. Bien que dans cette version, nous n’avons pas pu tester les modes qui nous permettent d’améliorer ladite pagode.

Allez, Samurai Warriors 5 est toujours un titre très agréable pour les joueurs qui aiment débloquer et développer du contenu.

Si quelque chose fonctionne, pourquoi le changer ?

Si vous venez chercher des nouvelles en termes de batailles, allez prendre la porte. Oui, je sais, les systèmes Omega Force sont assez controversés car ils reposent sur une répétition constante, atteignant des niveaux malsains.

Ici, pour le meilleur ou pour le pire, il n’y a pas de changements et nous devrons nous déployer dans des batailles massives remplissant des objectifs simples et nous gonflant pour tuer des soldats qui ont peur de nous toucher la peau. Les officiers se livrent un peu plus de guerre, bien qu’avec deux combos faciles ils tombent sans grande fanfare.

Mais avouons-le, amoureux du genre musou, c’est ce qui nous fascine. Nous venons ici pour remplir notre compteur de puissance fantastique, tuant de plus en plus d’ennemis qui ne peuvent même pas nous tousser, jusqu’à ce que nous terminions des phases avec des compteurs dépassant le millier de cadavres.

Cependant, en dehors des combos bavards, nous avons des attaques musou, des modes spéciaux, des attaques combinées avec d’autres officiers et même des éléments de l’environnement pour rendre les massacres aussi fructueux que possible.

La seule nouveauté remarquable réside dans les capacités actives. Avec eux, on peut les activer tant que leurs compteurs respectifs sont pleins (ils se remplissent tout seuls avec le temps) et ils vont augmenter les statistiques, accélérer la récupération de musou et nous permettre de déployer des capacités spéciales selon le type d’arme que nous manions .

Quel œil, coupable. Si les armes disposent désormais d’un dextérité – comme les jeux Fire Emblem – c’est parce que tous les personnages pourront utiliser différentes familles d’armes. Ainsi, selon les capacités de l’arme ou sa rareté, ils auront une lettre de grade différente et il faudra former les officiers pour pouvoir les manier.

Changer la peau pour un style plus anime

Il semble qu’Omega Force ait pris goût à développer des musos esthétiques anime comme Dragon Quest Heroes ou Persona 5 Strikers. Contrairement à ce à quoi la saga nous a habitué, Samurai Warriors 5 présente un style visuel anime, s’éloignant du ton réaliste de ses prédécesseurs.

Cela affecte tout, pas seulement les personnages. D’une part, les scénarios ont désormais des bordures qui imitent le trait de marqueurs et l’aquarelle, les effets de combat rappellent les séries d’animation ainsi que les personnages. Ils apprécient des traits plus proches de ceux de la concurrence : Sengoku Basara.

Personnellement, j’aimais les designs plus vers le réalisme. Je pense que cela a donné plus d’identité à la saga que d’imiter le style anime à la mode, mais bon.

Désormais, strictement graphique, Omega Force n’est toujours pas désaccordé. Le jeu propose une physique, des textures, des effets de lumière et des animations totalement anachroniques. Heureusement, cela rend l’optimisation de la compatibilité plus légère que d’habitude.

S’il est vrai qu’il y a d’autres ralentissements, nous ne sommes pas confrontés à des épreuves grotesques comme celle de Berserk & The Band of the Hawk et les batailles que nous jouons peuvent être appréciées à 60 images totalement rocheuses. Bien qu’il y ait quelques désaccords techniques, nous sommes confrontés à une première version et la version finale aura sûrement une meilleure finition.

Samurai Warriors 5 promet beaucoup pour les amoureux du genre musou

Eh bien, sans surprise, Samurai Warriors 5 semble éblouir le genre et effrayer ceux qui l’ont déjà répudié. Nous sommes face à un musou très traditionnel, qui innove peu ou pas, mais reste solide dans ce qu’il veut proposer.

La version finale semble avoir des tonnes de contenu à débloquer et à professionnaliser, en plus de modes très intéressants comme l’amélioration et la défense de notre Pagode. Quant à ce qui est apprécié ici, les deux premiers chapitres nous mettent avec un Nobunaga Oda très charismatique qui allumera l’étincelle de l’unification du Japon.

Je ne peux pas nier que le nouveau style visuel m’a quelque peu retardé. En tout cas, cela n’enlève rien à un travail qui sera techniquement ambitieux et en termes d’offre de contenus.

J’ai vraiment hâte de jouer la version finale et d’ajouter à un Japon solide sous d’innombrables cadavres.