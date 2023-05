Samuel L. Jackson et Boyd Holbrook jouent les rôles principaux dans le drame captivant du couloir de la mort Last Meals

Samuel L.Jacksonrenommé pour ses rôles mémorables dans des films comme Pulp Fiction et Les Vengeursa été choisi pour jouer le rôle principal dans le drame captivant du couloir de la mort Derniers repas, selon Date limite. Dans ce film stimulant, Jackson incarnera Walter, un ancien chef de la Maison Blanche qui se retrouve à travailler dans une prison à sécurité maximale des années plus tard, préparant les derniers repas pour les détenus en attente d’exécution. Malgré son passé en disgrâce, les rencontres de Walter avec les détenus suscitent une introspection et une empathie inattendues.





Rejoindre Jackson est un acteur talentueux Boyd Holbrookreconnu pour ses performances dans Logan et Fille disparue. Holbrook prend le rôle de Reed, un détenu qui entame une grève de la faim sous l’œil attentif de Walter. Cet acte de protestation contre l’injustice perçue capte l’attention de Walter, conduisant à un lien convaincant et non conventionnel entre les deux personnages. Grâce à leurs expériences partagées, le public découvre les profondeurs des convictions de Reed et la rédemption personnelle de Walter.

Le film a surmonté les revers initiaux causés par la pandémie et a été remodelé pour réaliser son potentiel. Andrew Levitas, connu pour son travail de réalisateur sur des films remarquables comme Minimes. Avec l’acteur oscarisé Morgan Freeman, le nominé aux Oscars Gary Lucchesi et le duo accompli de Lori McCreary et Michael McKay de Revelations Entertainment en tant que producteurs, le film bénéficie de leur riche expérience et de leurs prouesses créatives. Les producteurs exécutifs sont Andrew Schefter, Justin Piasecki, Myles Nestel et Lisa Wilson. Alors que le projet avait initialement obtenu Delroy Lindo comme vedette et le cinéaste britannique Adewale Akinnuoye Agbaje comme réalisateur, Derniers repas a évolué avec de nouveaux talents, préparant le terrain pour une expérience cinématographique captivante.

Samuel L. Jackson revient dans le rôle de Nick Fury dans Secret Invasion

Samuel L. Jackson est sur le point de faire un retour en tant que personnage emblématique Nick Fury dans les prochains projets Marvel Invasion secrète et Les Merveilles. Depuis sa mémorable apparition sur la scène post-générique dans Homme de fer En 2008, Nick Fury est devenu un personnage central de l’univers cinématographique Marvel, en particulier au sein de l’équipe Avengers. Cependant, dans Invasion secrète, les fans peuvent s’attendre à une nouvelle vision du personnage bien-aimé. Dans une récente interview avec Empire Magazine, Samuel L. Jackson a discuté de la nouvelle version passionnante de Nick Fury dans la série, le décrivant comme plus authentique, vulnérable et émotionnellement brut par rapport aux représentations précédentes. Ce développement offre une opportunité unique d’approfondir l’humanité de Fury, mettant en lumière un personnage souvent considéré comme plus grand que nature.

Le prochain Invasion secrète La série promet un casting étoilé qui captivera le public, ancien et nouveau. En plus de Samuel L. Jackson reprenant son rôle, la série verra le retour de visages familiers de l’univers Marvel. Ben Mendelsohn endossera à nouveau le rôle de Talos, le Skrull introduit dans Capitaine Marvel, tandis que Cobie Smulders reprendra son rôle de Maria Hill. De plus, Don Cheadle et Martin Freeman devraient revenir. Cependant, la série présente également de nouveaux talents, comme Emilia Clarke, mieux connue pour son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Throneset Olivia Colman.

Au cœur de Invasion secrète se trouve une intrigue intrigante qui gardera les fans sur le bord de leurs sièges. La série se déroule dans l’univers cinématographique Marvel actuel, où Nick Fury découvre une invasion secrète de la Terre orchestrée par un groupe de Skrulls qui changent de forme. Cette révélation surprenante incite Fury à rassembler une équipe d’alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui s’est intégré à la société humaine. Ensemble, ils courent contre la montre pour empêcher l’invasion imminente des Skrull et sauver l’humanité de ses terribles conséquences. Les enjeux sont plus importants que jamais alors que le récit explore les complexités de la confiance, de la tromperie et de l’héroïsme.

Invasion secrète devrait faire ses débuts sur Disney + le 21 juin.