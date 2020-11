Samsung Smart Monitor M5 et M7: deux nouveaux écrans avec Tizen qui sont un hybride entre moniteur et télévision

Le pari est que Samsung pour son propre système d’exploitation pour plusieurs de ses gammes de produits reste et est mis à jour presque à la fin de l’année. À ces appareils s’ajoutent maintenant le Moniteur intelligent avec Tizen OS, avec lequel ils cherchent à aller au-delà du concept de moniteur pour ordinateur.

C’est un écran qui ressemble à un hybride entre moniteur et télévision, avec prise en charge HDR10 et connectivité WiFi pour lire le contenu des principaux services de streaming à partir de votre propre logiciel. Il existe deux modèles avec une résolution FullHD et 4K, étant les deux plats et jusqu’à 32 pouces.

Fiche technique du Samsung Smart Monitor M5 et M7

Samsung Smart Monitor M5 Samsung Smart Monitor M7 PANNEAU 27/32 pouces 16: 9 plat 32 pouces 16: 9 plat RÉSOLUTION 1 920 x 1 080 points 3 840 x 2 160 points ANGLE DE VUE 178 ° (horizontal) / 178 ° (vertical) 178 ° (horizontal) / 178 ° (vertical) LUMINOSITÉ 250 lentes (typique) 250 lentes (typique) HDR HDR10 HDR10 PORTS 2 x HDMI 2.0, 2 x USB de type A 1 x USB type C, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB type A CONNECTIVITÉ WiFi 5, Bluetooth 4.2 WiFi 5, Bluetooth 4.2 AUTRES Tizen 5.5, haut-parleur 5 W x 2 EA, Bixby, Samsung DeX Tizen 5.5, haut-parleur 5 W x 2 EA, Bixby, Samsung DeX PRIX De 194 euros à changer 338 euros pour changer

Travaillez et jouez au même endroit

À ce stade, il n’est pas rare de voir que «intelligent» est ajouté à une nomenclature, en fait c’est très courant. Dans ce cas, Samsung semble chercher à souligner le fait que les M5 et M7 sont dans les limbes que nous avons évoqués entre la télévision et le moniteur, et peuvent être utilisés sur la base ou sur le mur avec un support Vesa.

Ces «moniteurs intelligents» combinent la compatibilité informatique avec la connectivité et les services multimédias de streaming en intégrant leur propre système Tizen version 5.5. Ainsi, cette nouvelle gamme de moniteurs se compose du M5, avec des variantes 27 et 32 ​​pouces et une résolution FullHD, et du M7, avec une seule variante 32 pouces et une résolution UHD.

Les périphériques peuvent être connectés à ces écrans via Bluetooth 4.2 Et bien sûr, ils sont compatibles avec Samsung DeX (avec support sans fil), de sorte qu’ils peuvent être le moniteur d’un mobile de marque doté de cette fonction. Cela peut aussi être fait mise en miroir avec un mobile Samsung (avec Android Oreo 8.1 ou un logiciel ultérieur) via NFC. Ils sont également compatibles avec AirPlay 2 d’Apple.

Le modèle M7, le plus avancé, offre plus d’options de connexion en ayant USB type C (ce que l’on ne voit pas dans le M5) en plus des deux HDMI 2.0, présents dans les deux moniteurs. Une autre différence est que si le M5 a deux ports USB Type A 2.0, le M7 a trois de ces ports.

L’USB Type-C du M7 permet jusqu’à 65 watts d’alimentation et de prise en charge vidéo. Les deux modèles ont un haut-parleur double canal et réglage automatique de la luminosité et de la température de couleur.

Le logiciel intégré aux moniteurs vous permet de travailler avec les applications Microsoft Office 365 en soi, sans connecter un ordinateur ou un mobile. Comme nous l’avons dit, il comprend également Netflix, HBO, YouTube et d’autres plates-formes, et peut être contrôlé par la voix en intégrant Bixby, l’assistant virtuel de Samsung.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Smart Monitor M5 et M7

Pour l’instant, les moniteurs commenceront à être disponible en Chine, aux États-Unis et au Canada, mais la société prévoit d’élargir ses marchés d’ici la fin novembre. Nous attendrons cette information pour la mettre à jour.

Les des prix pour le marché américain sont les suivantes: