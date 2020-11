Samsung reprend ce qui vous appartient sur le deuxième plus grand marché mobile au monde

Malgré le fait que le marché de la téléphonie mobile ne connaît pas son meilleur moment, il semble que certaines marques ne s’en tirent pas si mal. L’un d’eux est Xiaomi, qui est sur le point de surpasser Apple en tant que troisième plus grande marque de mobiles et l’autre est Samsung, tu viens de récupérer quelque chose que tu as perdu depuis longtemps.

Ce n’est ni plus ni moins que la première position sur le deuxième plus grand marché mobile au monde, qui, comme vous le savez, est l’Inde. Eh bien, jusqu’à présent, la firme chinoise Xiaomi dominait ce marché mais les Sud-Coréens viennent d’arracher leur travail quelque chose qui montre le bon travail accompli ce 2020 par Samsung.

Samsung arrache Xiaomi le deuxième plus grand marché mobile au monde

Selon les données de Counterpoint, qui sont reprises par le portail Web Android Central, les ventes de téléphones mobiles en Inde ont augmenté de 9% par rapport à l’année dernière pour atteindre un chiffre brutal de plus de 53 millions d’unités au troisième trimestre de l’année.

Avec curiosité, OnePlus est la firme «premium» qui vend le plus de smartphones Dans ce pays, grâce à sa série OnePlus 8, oui, le OnePlus Nord est le smartphone le plus populaire de l’entreprise.

Mais passons à l’important. Selon les données de Counterpoint, Samsung a retrouvé la première place en Inde grâce à une croissance de 32%. Comme vous vous en souvenez très bien, Xiaomi était la marque qui a vendu le plus de téléphones dans ce pays, mais elle a maintenant été dépassée par la société sud-coréenne et la pandémie a affecté la chaîne d’approvisionnement de Xiaomi, entraînant une baisse significative de ses ventes.

Dans cet ordre de choses, Vivo était le troisième fournisseur tandis que Realme se classait quatrième. OPPO, en revanche, occupe toujours une cinquième position plus que digne.

Téléphones Samsung

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Android 11 sur Samsung

