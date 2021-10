Samsung proposera un capteur photo de 576 mégapixels en 2025

La course aux mégapixels devrait atteindre un nouveau sommet en 2025 avec le capteur 576 mégapixels de Samsung. La société y travaille selon une diapositive de présentation divulguée. Cela donnerait au capteur de l’appareil photo une résolution aussi nette que l’œil humain du point de vue de Samsung.

L’œil humain ne voit pas le monde en termes de pixels. Mais si nos yeux avaient une résolution de 500 mégapixels, l’impression d’image serait à peu près la même, selon Samsung. Selon une diapositive de présentation divulguée du vice-président de la division des capteurs automobiles de Samsung, Haechang Lee, la société prévoit de lancer un capteur de caméra avec une résolution de 576 mégapixels en 2025. Cela écrit Android Authority écrit. Lee a fait la présentation au salon SEMI Europe Summit.

Capteur peut-être pas pour les smartphones

Cependant, il est envisageable que ce capteur d’appareil photo ne soit pas destiné aux smartphones. On pourrait aussi le trouver dans les voitures, dans les lunettes de réalité virtuelle et les drones. Récemment, cependant, Samsung a officiellement annoncé l’Isocell HP1, un capteur de 200 mégapixels pour smartphones. Cependant, un nombre élevé de pixels présente des inconvénients, car chaque pixel est tellement plus petit et capte moins de lumière.

Capteur 200 mégapixels dans le Xiaomi Mi 12

C’est pourquoi les smartphones utilisent désormais le pixel binning, la fusion des informations de plusieurs pixels. L’Isocell HP 1 peut combiner 16 pixels en un seul point d’image ; en fonction de la situation lumineuse, il peut maîtriser trois structures de binning de pixels différentes. La taille du capteur est un facteur plus important dans la qualité de l’image, car un capteur plus grand peut capturer physiquement plus de lumière. Le nombre de mégapixels sur lesquels la lumière est distribuée est un problème mineur. On ne sait toujours pas quelle sera la taille du capteur de l’appareil photo de 576 mégapixels. L’Isocell HP 1 mesure 1/1,22 pouces, un très bon rapport qualité-prix pour les appareils photo des téléphones portables.

Il n’y a toujours pas d’informations officielles sur le capteur de 576 mégapixels. L’Isocell HP 1 avec 200 mégapixels a pu être trouvé pour la première fois dans le Xiaomi Mi 12, ce que plusieurs leakers soupçonnent selon Notebookcheck.