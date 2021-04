Samsung promet trois ans de mises à jour Android également pour sa série A

Le Samsung Galaxy A52 sera le premier terminal milieu de gamme de la marque coréenne à bénéficier de trois ans de mises à jour.

Traditionnellement, les fabricants de terminaux Android ont toujours proposé deux ans de mises à jour de votre système d’exploitation, quelque chose qui semble rare si on le compare avec la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 14, disponible sur les téléphones mobiles il y a 5 ans.

La première marque à tenter de changer cette tendance est Samsung, qui a déjà annoncé que ses terminaux haut de gamme auraient 3 ans de mises à jour et maintenant il vient de confirmer qu’il suivra la même politique avec le Galaxy A.

Téléphones Samsung avec 3 ans de mises à jour garanties

Comme on peut le lire dans 9to5Google, le constructeur coréen va étendre sa politique de mise à niveau de trois ans à ses terminaux milieu de gamme, à commencer par le Samsung Galaxy A52 5G.

Cela n’affectera pas les autres modèles de la gamme Galaxy A ci-dessus tels que le A02, A12, A32 et A42, qui continuera avec l’ancienne politique de deux ans de mises à jour.

De cette façon, à partir de maintenant, Le Samsung Galaxy A bénéficiera de trois ans de mises à jour, le système d’exploitation et les correctifs de sécurité et à partir de la quatrième année continueront de recevoir mises à jour de sécurité deux fois par an.

Ainsi, les terminaux Samsung qui aura trois ans de mises à jour garanties Ils sont les suivants:

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 + 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 + 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy A52 5G

