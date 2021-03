Samsung présente Micro LED, Neo QLED, barres de son et plus: tout ce que nous savons jusqu’à présent

03 mars 2021 14:45:38 IST

Samsung a dévoilé sa gamme 2021 lors d’un événement virtuel « déballer et découvrir », dévoilant de nouveaux micro LED, Samsung Neo QLED, des téléviseurs, des moniteurs et des barres de son de style de vie. Le géant sud-coréen vise à aider sa base de consommateurs à tirer le meilleur parti de leurs écrans, car les gens passent de plus en plus de temps à la maison. La technologie Micro LED a été utilisée par Samsung sous la forme d’un téléviseur traditionnel. Avec l’aide des LED inorganiques, le burn-in peut être évité et il peut être garanti que l’écran reste vibrant pendant toute sa durée de vie, a déclaré un communiqué de presse de la société.

La firme a ajouté que le téléviseur Micro LED sera disponible dans les tailles 110 et 99 pouces dans le monde vers la fin du mois de mars. Après cela, Samsung prévoit de lancer un téléviseur de 88 pouces à l’automne et de 76 pouces à l’avenir.

Téléviseur Neo QLED

Le Samsung Neo QLED est alimenté par le processeur Neo Quantum et les nouvelles LED Quantum Mini. Selon Samsung, les LED Quantum Mini font 1 / 40ème de la taille des LED conventionnelles et permettent ainsi un contrôle ultra-fin de la lumière. Samsung Neo QLED et QLED offriront tous deux une clarté 4K, un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde et un temps de réponse de 5,8 ms. Les modèles 8K du Samsung Neo QLED (QN800A et QN900A) seront disponibles en trois tailles, à savoir 65, 75 et 85 pouces. De plus, les modèles 4K (QN90A et QN85A) seront vendus en différentes tailles, à partir de 50 pouces.

Le cadre, la terrasse

Une nouvelle version 2021 du Frame TV a été dévoilée. Il sera livré avec 6 Go de stockage et les utilisateurs pourront désormais l’accrocher au mur à l’aide du support mural Slim Fit. Samsung a également dévoilé son premier téléviseur extérieur sous la forme de The Terrace. La firme affirme que l’appareil sera résistant à toutes les intempéries car il est classé IP55 pour le protéger contre l’eau et la poussière. Il sera disponible en tailles 55 et 65 pouces, avec un modèle « plein soleil » de 75 pouces.

La société sud-coréenne a dévoilé un triple projecteur laser, appelé The Premiere, ainsi qu’un écran interactif appelé Samsung Interactive Display FLIP 75 ». Samsung étendra ses barres de son de la série Q en 2021 avec le Q950A.

Samsung Health, qui a été lancé en 2020 pour servir de plate-forme de fitness complète, a reçu une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Trainer qui intégrera l’IA pour analyser la posture de l’utilisateur et fournir des commentaires en temps réel.

James Fishler, vice-président senior de la division Home Entertainment de Samsung Electronics America, a déclaré: «Chez Samsung, nous sommes fiers d’innover constamment pour améliorer la vie quotidienne des consommateurs. Au cours de l’année écoulée, des technologies autrefois «agréables à avoir» sont devenues un besoin, car nos maisons sont devenues des bureaux, des écoles, des gymnases, etc. ».

Il a ajouté que le rôle de la télévision a augmenté ces derniers temps et qu’en 2021, Samsung continuera à façonner le rôle de sa télévision en marque «autour des besoins et des passions des consommateurs».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂