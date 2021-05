Samsung prépare ses modules CXL: vous pouvez donc ajouter plus de mémoire RAM qui n’est pas la mémoire RAM d’une vie

Samsung Four Pyro SAMSUNG NV75N5671BS DUAL COOK

Retrouvez le plaisir de préparer de bons petits plats avec le four SAMSUNG NV75N5671BS. Ce four multifonction peut être coupé en 2 et vous permet de cuire simultanément 2 plats pour un gain de temps maximal. Un four 2 en 1 Le four SAMSUNG NV75N5671BS possède 1 cavité XXL de 75L pour réaliser de grands plats aisément. Il vous offre 2 modes de cuisson, chaleur pulsée ou grill, et dispose d'un thermostat réglable de 30 à 250°C. Il s'adapte ainsi à vos recettes très facilement. Et pour une plus grande flexibilité encore, il dispose de la technologie Twin Convection, qui vous permet de séparer la cavité en 2 cavités bien distinctes. Les 2 portes du four donnent accès différent à ces cavités, afin d'éviter la perte de chaleur lors du contrôle de l'une d'entre elles. Vous pouvez ainsi cuire simultanément 2 plats, avec une température et un mode de cuisson qui varient. Un four facile à utiliser et à nettoyer Le four SAMSUNG NV75N5671BS est très facile à faire fonctionner, grâce à son bandeau de commande en façade, composé de molettes de sélection, d'un écran LED et d'une interface sensitive. Il vous permet notamment de choisir l'une des 17 fonctions de cuisson ou l'un des 50 programmes automatiques et d'utiliser la minuterie ou le retardateur. Facile à employer, mais également à entretenir, ce four dispose des fonctions de nettoyage par pyrolyse et steam clean qui vous évitent de frotter les parois de votre four et vous garantissent un maximum d'hygiène.