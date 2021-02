Samsung pourrait abandonner Tizen au profit de Wear OS pour sa prochaine smartwatch

23 févr.2021 13:05:36 IST

Samsung pourrait quitter son système d’exploitation Tizen au profit de Wear OS pour ses prochaines smartwatches. Le pronostiqueur fiable Ice Universe a tweeté que la nouvelle montre de Samsung serait livrée avec Android au lieu de Tizen. Compte tenu du choix des mots, il ne spécifie pas s’il s’agirait d’un système d’exploitation Android repensé ou du système d’exploitation Wear de Google, qui est un système d’exploitation de smartwatch spécifique. Avant de développer Tizen, Samsung utilisait à l’origine Wear OS pour la Gear S et la Gear Live. Le système d’exploitation Tizen est une plate-forme de télévision intelligente de premier plan et la raison pour laquelle Samsung a opté pour Wear OS pourrait être due au manque d’applications tierces pour les montres Galaxy et à la limitation de la durée de vie de la batterie.

Changer le système d’exploitation pourrait être difficile pour Samsung car une gamme de capteurs de santé tels que la pression artérielle et l’ECG pourrait nécessiter de nouvelles approbations.

Un autre rapport de Galaxyclub.nl suggère que Samsung pourrait travailler sur deux Galaxy Watch avec les numéros de modèle SM-R86x et SM-R87x qui pourraient être la série Galaxy Watch Active 3 ou 4. Pour rappel, la Galaxy Watch3 et la Galaxy Watch Active2 ont toutes deux des numéros de modèle SM-R8xx, de sorte que les nouvelles montres pourraient être leurs successeurs en 2021.

La nouvelle montre de Samsung utilisera Android pour remplacer Tizen. – Univers de glace (@UniverseIce) 19 février 2021

Samsung et Google ont été vus en train de verrouiller des cornes ces derniers temps qui pourraient être vus dans la série Galaxy S21 comme preuve depuis que Samsung a remplacé l’application SMS de Samsung par Messages Google. Il y a eu des rapports selon lesquels Google aurait convaincu Samsung d’abandonner l’assistant vocal Bixby et l’App Store Samsung, mais cela ne s’est pas encore concrétisé.

Pour plus de mises à jour, nous devrons attendre plus de fuites sur les prochains modèles de Galaxy Watch en 2021.

