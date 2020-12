Samsung One UI 3.0 basé sur Android 11 commence à se déployer: Quoi de neuf, appareils compatibles, plus

Tech2 News Staff04 déc.2020 14:10:16 IST

La dernière itération du système d’exploitation d’Android est Android 11. Alors que divers smartphones phares ont déjà commencé à recevoir la mise à jour, la majorité des téléphones Android attendent toujours d’être mis à niveau vers Android 11. Samsung commence également à déployer sa mise à jour One UI 3.0, qui est basée sur Android 11. La société a confirmé que les utilisateurs de la série Galaxy S20 du monde entier recevaient désormais la mise à jour de la dernière version de One UI. La feuille de route pour le déploiement de la mise à jour a également été partagée sur l’une des pages de la communauté Samsung et il semble que la société envisage de la rendre disponible pour la majorité de ses smartphones d’ici septembre 2021.

One UI 3.0: quoi de neuf?

Samsung One UI 3.0 apporte une interface utilisateur repensée, avec des modifications de l’esthétique de l’interface. La mise à jour vise apparemment à améliorer la concentration des utilisateurs.

La mise à jour est également livrée avec un tas de widgets d’écran de verrouillage qui offrent un accès rapide aux fonctions de base et fournissent des raccourcis comme le contrôle du lecteur de musique et la vérification de votre calendrier / rappels.

L’interface permet également la personnalisation. Par exemple, l’opacité des widgets sur l’écran d’accueil peut être contrôlée par un utilisateur.

De plus, dans One UI 3.0, les utilisateurs peuvent également réorganiser les bascules rapides ainsi que les options de partage les plus utilisées.

L’application appareil photo dans One UI 3.0 utilise l’intelligence de l’IA pour améliorer la qualité de l’image lors du zoom avant. De plus, dans la galerie d’images, lorsque vous visualisez une image, l’application appareil photo suggérera des images connexes au cas où vous vous sentiriez nostalgique.

La nouvelle application de bien-être sur One UI 3.0 vous montrera également des données telles que votre cycle de sommeil et votre temps d’écran.

One UI 3.0: feuille de route prévue pour le déploiement

Samsung n’a pas officiellement publié de feuille de route pour la sortie de One Ui 3.0, cependant, une liste a été publiée dans l’application Samsung Members pour les utilisateurs en Égypte (via TizenHelp) suggère que le déploiement se fasse de cette manière:

Décembre 2020:

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Janvier 2021:

Galaxy S10

Galaxy S10 +

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Février 2021:

Mars 2021:

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy A51

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Avril 2021:

Mai 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Juin 2021:

Galaxy A01-Core

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Juillet 2021:

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Août 2021:

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Septembre 2021:

