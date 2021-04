Samsung lance un Galaxy A82 équipé du Snapdragon 855+

Samsung prépare déjà un smartphone phare pour son milieu de gamme, ce Galaxy A82, qui viendrait avec Snapdragon 855+ et une puce QNRG.

Il semble que Samsung revient à ses origines en récupérant cette stratégie de nourrir et de surpeupler ses milieux de gamme, et c’est qu’avec deux ans de saut de génération, il semble que le Galaxy A80 de 2019 recevra dans les semaines à venir un successeur appelé Samsung Galaxy A82 avec un matériel plutôt phare.

Et c’est que oui, selon ce qu’attendaient nos confrères d’Android Authority on dirait que Samsung veut quelque chose d’un porte-étendard pour sa coupe intermédiaire, un smartphone qui augmente les performances tout en maintenant un prix attractif pour atteindre plus de poches avec l’expérience One UI, et qui se matérialiserait dans ce Galaxy A82 avec chipset Qualcomm Snapdragon 855+ et cela a déjà été vu dans Google Play Console.

L’apparence dans la console du magasin d’applications Google montre également une image avec l’ADN Samsung, sans révéler de nombreux détails en plus d’une façade propre avec trou pour votre caméra frontale, laissant les systèmes derrière surgir et autres assaisonnements.

Evidemment, aucun détail n’est connu sur les dates de présentation ou de lancement, ni sur les marchés vers lesquels il serait dirigé, mais Oui, nous pouvons vous fournir plus d’informations sur votre matériel Eh bien, la rumeur a déjà commencé à travailler avec certaines sources sud-coréennes filtrant les détails … Voulez-vous les connaître?

Ce serait le modèle phare du milieu de gamme de Samsung en 2021, avec la sécurité comme drapeau

Selon certaines sources, le nouveau Galaxy A82 fonctionnerait grâce à un chipset Qualcomm SM8150p, ou ce qui est le même, un Snadpragon 855+ qui ne fait rien a amélioré la gamme noble, et qu’il serait accompagné de 6 Go de RAM pour donner vie à un panneau diagonal inconnu avec résolution FHD + au format étiré (2 400 x 1 080 pixels).

Ils disent également que ce chipset pourrait enfin être remplacé par un Snapdragon 860, bien que cela ne soit pas confirmé, et on parle que dans son pays natal, il serait lancé sous le nom de Galaxy A Quantum 2 avec une puce QNRG pour plus de sécurité, quelque chose comme un générateur de nombres aléatoires quantiques qui serait utilisé dans authentification biométrique et génération de clés de chiffrement sur les services de sécurité fournis par des opérateurs, tels que SK Pay.

Évidemment, j’utiliserais Android 11 sur une interface utilisateur 3.1, et il aurait une caméra multiple – sûrement avec quatre capteurs – commençant par un Sony Exmor RS IMX686 comme caméra principale, avec 64 mégapixels résolution.

Nous n’avons pas plus d’informations sur le reste des capteurs ou sur leur autonomie, mais sûrement vous aurez la connectivité 5G SA / NSA avec toute la batterie de protocoles communsplus un lecteur d’empreintes digitales intégré et NFC pour permettre les paiements mobiles.

La question est de savoir s’il quittera les marchés asiatiques et à quelles dates il sera disponible, car leurs prix seront selon toute vraisemblance compris entre 450 et 550 euros et ils ne seront pas surpris … Sera-ce le « tueur phare » de Samsung en 2021? L’aurons-nous bientôt entre nous?

