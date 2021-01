Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 Pro Max, quel est le meilleur? Comparaison et opinion

Nous comparons soigneusement le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 Pro Max pour vous aider à choisir le meilleur achat. Lequel est le meilleur de ces deux rivaux directs?

Il Galaxy S21 et iPhone 12 Pro Max Ce sont aujourd’hui deux des atouts les plus puissants des deux principaux antagonistes du marché, Samsung et Apple. Le choix entre les deux sociétés est compliqué, mais plus encore optez pour l’un de ces deux de superbes modèles qui ont tant à vous offrir.

Si vous analysez l’achat du Galaxy S21 ou de l’iPhone 12 Pro Max, mais que vous ne savez pas laquelle des deux options est la meilleure, nous vous aiderons à en choisir une comparaison complète des fonctionnalités le plus important des deux terminaux. Lequel a un meilleur écran? Lequel gagne en puissance? Comment va la connectivité? Découvrons-le.

Conception et affichage: prime vs résistance

Lors de l’analyse de la conception et de l’affichage du Samsung Galaxy S21 et de l’iPhone 12 Pro Max, nous avons trouvé des différences notables qui peuvent clairement influencer votre choix. En commençant par le design, il faut dire que le terminal Samsung a le dos en plastique -plus résistant aux chutes-, tandis que celui d’Apple il est construit en verre -plus fragile, mais avec une touche plus premium-.

La conception des «dos» des deux téléphones diffère également, car alors que le Galaxy S21 a un module photo vertical Intégré dans la lunette dans le coin supérieur gauche, l’iPhone 12 Pro Max dispose d’un module carré qui abrite ses trois chambres.

Vous aurez plusieurs options lors de la sélection de la couleur du mobile, car les deux sont disponible en quatre teintes différentes. Le bleu, l’or, l’argent et le gris foncé sont les couleurs de l’iPhone 12 Pro Max; le blanc, le rose, le gris et le violet sont les possibilités pour l’arrière du Galaxy.

Nous passons à l’une des principales différences entre nos deux protagonistes: la taille. Comment pouvons-nous capturer par son nom de famille, Pro Max, le terminal Apple se distingue par ses grandes dimensions. Plus précisément, le mobile mesure 78,1 mm X 160,8 mm X 7,4 mm, avec un poids de 226 grammes.

Plus petit est la taille du Galaxy S21, avec des dimensions de 71,2 mm X 151,7 mm X 7,9 mm et un poids de 129 grammes. En regardant ces données, il est clair que l’iPhone 12 Pro Max est meilleur si vous préférez un grand écran, tout en le Galaxy S21 est plus adapté si vous privilégiez le confort lors de son utilisation.

Avant de choisir l’un ou l’autre mobile, vous devez analyser attentivement les caractéristiques de son écran. Dans ce cas, nous trouvons deux panneaux qui, à leur manière, promettent d’offrir une expérience exquise. Nous avons d’abord le Galaxy S21, avec un écran AMOLED 6,2 pouces et résolution Full HD +, Taux de rafraîchissement de 120 Hz et protection Gorilla Glass Victus.

De l’autre côté se trouve l’iPhone 12 Pro Max, avec un panneau AMOLED 6,7 pouces avec une résolution Full HD + et avec un Taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comme son «ennemi», son écran est protégé par Gorilla Glass Victus. Une autre coïncidence est que l’écran des deux est plat.

En bref, les principales différences entre le Galaxy S21 et l’iPhone 12 Pro Max en termes de design et d’écran sont en taille -Apple est plus gros- et dans les matériaux de construction -premium contre la résistance.

Chambres: l’égalité est dans le nombre

Samsung et Apple ont accepté fournir trois caméras à votre Galaxy S21 et iPhone 12 Pro Max, bien que ce ce n’est pas la seule coïncidence entre les systèmes photographiques des deux téléphones.

Dans les deux, nous trouvons un Capteur standard 12 MP et un capteur secondaire grand angle également 12 MP. Cependant, il existe une nette différence dans le troisième capteur, à savoir que, bien que le Galaxy S21 parie sur un téléobjectif de 64MP, le capteur de téléobjectif de l’iPhone 12 Pro Max reste à 12 MP.

À ce jour, les systèmes photographiques d’Apple ont été supérieurs à ceux de Samsung en termes de performances, un avantage principalement soutenu par votre logiciel de traitement.

Nous n’avons pas encore pu tester les caméras Galaxy S21 de première main, mais nous savons que la firme sud-coréenne a fait un effort particulier ces dernières années pour s’améliorer dans ce secteur. En outre, votre téléphone peut enregistrer en 4K et 8K, un point en faveur par rapport à l’iPhone, qui ne dispose que d’un enregistrement vidéo 4K.

Vu les similitudes en termes de type de capteurs, de mégapixels et de fonctions, la bataille en termes de caméras est très proche dans cette comparaison.

Les téléphones avec le meilleur appareil photo du marché

Batterie et performances: les chiffres perdent de leur importance

Si l’on compare directement les batteries du Galaxy S21 et de l’iPhone 12 Pro Max, on penserait que le premier est clairement le gagnant. Et est-ce que sa batterie a une capacité de 4000 mAh, contre 3687 mAh de son rival. Cependant, les chiffres perdent de leur importance si l’on prend en compte le grand travail d’optimisation et d’efficacité qu’Apple fait dans ses terminaux.

Oui, nous pouvons dire que le modèle Samsung est supérieur en termes de charge rapide, car il peut être chargé à une puissance de 25W, tandis que la puissance de charge de l’iPhone est réduite à 20W. De plus, les deux téléphones ont une charge sans fil, mais le Galaxy S21 ajoute également une charge sans fil inversée. Bien sûr, après se moquer d’Apple pour ne pas avoir inclus de chargeur son iPhone 12, Samsung a décidé de suivre la même stratégie et n’accompagne pas son Galaxy S21 avec cet accessoire.

Processeur et mémoire: tout reste à la maison

Le Samsung Galaxy S21 intègre un processeur Exynos 2100, 5 nanomètres et avec 9 cœurs, sa création la plus récente et avec laquelle il essaie de montrer qu’il n’a rien à envier à Qualcomm. De l’autre côté, Apple, qui a choisi un Puce A14 pour cet iPhone 12 Pro Max, donc la puissance est plus qu’assurée.

Si nous analysons la situation, nous voyons que les deux sociétés ont choisi d’intégrer un transformateur fabriqué en interne, montrant qu’elles n’ont pas besoin de recourir à des produits extérieurs pour offrir le meilleur du marché.

En termes de mémoire, le Galaxy S21 est disponible en deux réglages différents: 8 Go de RAM et ROM de 128 Goet 8 Go de RAM et ROM de 256 Go. La version la plus avancée de l’iPhone 12, le Pro Max, est livré avec un RAM unique de 6 Go, qui peut être accompagné de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne.

Connectivité: pari égal

Comme nous l’avons dit, ces deux téléphones intègrent les technologies les plus avancées du marché, dont le prise en charge des réseaux 5G. Que vous choisissiez d’acheter le Galaxy S21 ou l’iPhone 12 Pro Max, vous pouvez vous connecter à ces réseaux pour profiter de tous leurs avantages, comme une navigation plus rapide.

En outre, les deux ont une connectivité WiFi 6, Bluetooth 5.0 et technologie NFC, pour effectuer des paiements avec votre mobile. Si vous achetez l’iPhone 12 Pro Max, vous pouvez essayer les services d’Apple Pay, le système de paiement mobile développé par l’entreprise elle-même.

Enfin, avant de choisir, vous devez garder à l’esprit que ces deux téléphones ils n’ont pas le même port de chargement. Sur le Galaxy S21, vous trouverez l’USB-C habituel, tandis qu’Apple opte toujours pour un port Lightning. De plus, il convient de noter qu’aucun d’entre eux ne possède de prise casque 3,5 mm, ce qui est déjà courant dans le haut du marché.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12, quel est le meilleur mobile?

Autres détails: bataille finale entre Android et iOS

Nous ne l’avons pas mentionné jusqu’à présent, mais choisir entre Samsung et Apple signifie faites-le aussi entre Android et iOS. Ces deux systèmes d’exploitation très différents marqueront principalement l’expérience d’utilisation du terminal, vous devez donc savoir clairement lequel d’entre eux vous préférez avant d’opter pour l’une ou l’autre option.

Connaître l’heure des mises à jour sécurisées peut vous aider à choisir. D’une part, nous avons le Galaxy S21, qui est livré avec Samsung One UI 3.1 basé sur Android 11 et vous promet jusqu’à trois ans de mises à jour système opérateur. De l’autre côté se trouve l’iPhone 12 Pro Max, qui arrive avec iOS 14 et qui vise à conquérir le public avec jusqu’à 5 ans de mises à jour assurées.

Ce que vous aimerez le plus sur Android si vous venez d’iOS

Un autre aspect qui joue en faveur d’Apple est ID de visage, son système de reconnaissance faciale. Pour contrer cette fonction, le Galaxy S21 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons et d’un déverrouillage du visage.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 Pro Max: quel est le meilleur?

Le choix entre le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 Pro Max est compliqué, puisque les deux terminaux sont les meilleurs que l’on trouve actuellement dans le catalogue des deux sociétés. Tout d’abord, nous nous vous recommandons de choisir entre Android et iOSEh bien, comme nous l’avons expliqué précédemment, la plateforme marquera principalement l’expérience que vous aurez avec le téléphone.

Une fois ce détail clarifié, on peut dire que le Galaxy S21 remporte la comparaison en termes de design -confort et résistance-, écran – Taux de rafraîchissement de 120 Hz – et autonomie -plus de charge sans fil inversée-. Cependant, l’iPhone 12 Pro Max est supérieur si on parle de pouvoir -processeur A14-, système photographique et mises à jour système opérateur.

Enfin, le prix peut jouer un rôle fondamental lors de l’achat du Galaxy S21 ou de l’iPhone 12 Pro Max, car la différence entre les deux est plus que claire. D’une part, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy S21 pour environ 859 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. D’un autre côté, vous pouvez acheter iPhone 12 Pro Max dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de ROM pour environ 1239 euros.

