Samsung Galaxy S21 Plus: Ici, le produit phare peut déjà être vu dans la vidéo

De nombreuses informations sur les prochains Galaxy S21 et S21 Ultra de Samsung ont fait surface au cours des dernières semaines. Maintenant, des initiés ont discuté des données du Galaxy S21 Plus, sur quoi cet appareil peut maintenant être vu comme un graphique de rendu dans la vidéo. Les dimensions exactes sont maintenant apparemment également connues.

Les graphismes officiels et jolis générés par ordinateur du Galaxy S21 Plus ne seront probablement disponibles qu’au printemps 2021, lorsque le smartphone sera présenté. Cependant, le magazine Pigtou a déjà créé une vidéo à 360 degrés du produit phare de Samsung en utilisant des informations privilégiées. Cela vous permet d’admirer le Galaxy S21 Plus sous tous les angles et de vous faire une opinion sur le nouveau langage de conception de Samsung.

Le smartphone continue de croître

Avec des dimensions présumées de 161,55 x 75,6 x 7,86 mm, le Galaxy S21 Plus est un peu plus grand que son prédécesseur. Le Galaxy S20 Plus mesure 161,9 x 73,7 x 7,8 mm. Vous ne remarquerez donc probablement pas de différence nette dans la vie quotidienne. L’affichage s’agrandit également d’un pouce à peine perceptible de 0,1 pouce, les courbes sur le bord ayant disparu. L’écran à bord incurvé accompagne la série S depuis le Galaxy S6 Edge, mais ces dernières années, la tendance est à nouveau aux écrans plats.

Selon un fuiteur renommé dans la vidéo, l’avant ne devrait pas être montré complètement correctement. La forme de l’écran et le placement de la caméra frontale sont corrects, mais les bords autour de l’écran ne sont pas aussi fins.

Pas de Samsung Galaxy S21 mini

Si vous voulez à nouveau un smartphone Galaxy pratique, Samsung vous décevra probablement aussi l’année prochaine. Parce que la comparaison des tailles de fuite de la nouvelle série S21 montre qu’il n’y aura pas d’énormes différences entre les trois modèles. C’est différent avec Apple, qui a sorti une variante de son produit phare avec l’iPhone 12 mini qui tient même dans la poche poitrine.