Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra : une mise à jour de sécurité déployée

Les séries Samsung Galaxy S20, y compris Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, auraient commencé à recevoir la dernière mise à jour du micrologiciel qui apporte la mise à jour du correctif de sécurité d’août 2020 pour les trois modèles.

SamMobile rapporte que la dernière mise à jour du micrologiciel pour la série Galaxy S20 est fournie avec la version du micrologiciel G986xXXS4ATGB et détient le correctif de sécurité d’août comme le point culminant principal.

Les dernières mises à jour de la série Galaxy S20 ne semblent pas apporter d’autres modifications ou fonctionnalités aux appareils et n’améliorent que la sécurité du système de l’appareil. La dernière mise à jour serait actuellement en cours de déploiement dans certains pays européens, mais devrait également être disponible dans d’autres régions dans les prochains jours.

Il convient de noter que les utilisateurs de Samsung Galaxy S20 attendaient avec impatience que Samsung déploie du One UI 2.5 dans la gamme Galaxy S20. Mais, malheureusement, Samsung n’a rien laissé filtrer et quand il apportera enfin la mise à jour One UI 2.5 à la série Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20, Note 10, and more already receiving August security patch: Samsung is on fire * Update Note 10, S20 series added. Samsung has been killing it with system updates lately, often beating even Google to the punch when it comes to security… https://t.co/ibz3t6lLgb pic.twitter.com/bqfdj7OA16

— CyberDZynes (@CyberDZynes) August 3, 2020