Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: raisons de parier sur le smartphone tout-en-un

L’un des plus grands smartphones Samsung est également le plus complet pour combiner tous les usages: productivité et jeu au plus haut niveau.

Les téléphones portables sont devenus des compagnons indispensables au quotidien: travail, vie personnelle et loisirs sont généralement liés par ce grand compagnon que nous portons dans notre poche et qui a tout révolutionné.

Bien que les grandes avancées technologiques apportées par les mobiles ces dernières années soient évidentes, elles sont toujours difficile de trouver ce compagnon parfait pour tout. Pour certaines choses ou pour d’autres, il y a toujours un point qui vacille pour nous et qui nous pousse à nous repenser pour chercher une meilleure alternative au plus vite.

Habituellement, des doutes planent autour du utilisation principale que nous allons donner au smartphone, comme si par obligation nous devions choisir entre notre vie professionnelle ou nos loisirs. Mais pourquoi choisir quand existe-t-il des téléphones capables de nous satisfaire dans tous les aspects? Le dernier exemple, sans aller trop loin, est le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, un téléphone de la gamme Premium au design très élégant.

Dans l’analyse du Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G nous vous avons déjà dit que la société coréenne enfin avait frappé la touche sur les appareils de la gamme Note, polir de nombreux détails pour lancer un smartphone spectaculaire, plus digne que jamais du patronyme Ultra grâce à son des fonctionnalités axées à la fois sur le jeu et la productivité, dans d’autres aspects.

Si vous avez décidé de parier dessus et que vous l’avez déjà entre vos mains, ou si vous y réfléchissez et avez besoin d’un coup de pouce final, nous allons vous en montrer plusieurs astuces et fonctionnalités de ce téléphone total de Samsung.

Des gestes intelligents pour la simplicité

La première grande astuce n’est pas une astuce en tant que telle, mais consiste à apprendre à tirez le meilleur parti du S-Pen. Cet accessoire est inclus avec le Samsung Galaxy Note Ultra 5G et avec lui, vous pouvez faire de la vraie magie en termes de productivité. Cela vous permet non seulement créer des notes et des dessins rapidement, grâce à une latence imperceptible à l’œil humain, mais aussi transforme votre smartphone en télécommande grâce à la commande gestuelle à distance, avec 5 nouveaux gestes à explorer.

Ainsi, nous trouvons des actions aussi intuitives que la défilement vers la gauche (vers l’arrière) et vers la droite (vers l’avant) dans le navigateur pour aller à la page précédente ou suivante; En haut et en bas pour accéder rapidement à l’écran d’accueil; haut et bas pour faire une sélection intelligente sur un écran spécifique, ou petits mouvements rapides d’un côté à l’autre pour peindre directement sur l’image.

Samsung Notes, une ode à la productivité

Concernant la prise de notes, un aspect commun au travail ou à l’université, avec la nouvelle mise à jour de Samsung Notes c’est désormais possible écrire directement sur des documents PDF et synchroniser ces notes avec des notes audio, ou ajoutez d’autres images dans le même document.

La partie de l’ajout de notes audio est vraiment utile à la rigueur, c’est aussi simple que d’enregistrer rapidement une note avec les détails dont nous voulons nous souvenir et insérez-le là où nous avons besoin de cette information a posteriori. Si le professeur prend trop de course et que les mains ne vous donnent pas, vous avez déjà une ressource plus qu’utile à portée de main.

De plus, Samsung a également mis en place une option pour exporter les notes sous forme de Power Point. Afin que vous puissiez faites de vos notes de vraies présentations l’un des plus visuels et des plus créatifs.

Connexion complète Windows-Galaxy Note20

Enfin, dans la section productivité, le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G comprend un connexion avec Windows pour faire passer le multitâche à un autre niveau, pouvoir contrôler le smartphone via l’ordinateur. Par exemple, l’une des possibilités qui s’ouvrent avec cela est la fonction glisser-déposer, grâce à laquelle il est possible de partager des documents entre l’ordinateur et le mobile lorsque l’écran du smartphone est dupliqué sur le PC.

Également, ouvrir plusieurs applications en même temps et les voir affichés sur l’écran de l’ordinateur comme s’il s’agissait de trois appareils au lieu d’un, ajoutez des raccourcis sur le PC pour ouvrir ces applications rapidement et même partager des notes avec Outlook / Office et OneNote sur votre ordinateur. Multitâche avec des lettres majuscules.

Divertissement à un autre niveau

Ce que nous avons commenté au début de compagnon qui vous comble dans tous les aspects Il est complété dans le Galaxy Note20 Ultra 5G avec ce que nous appellerons la «section divertissement». Dans ce domaine, nous pouvons trouver outils avancés axés sur la création de contenu comme la possibilité d’enregistrer des vidéos de qualité cinéma Résolution 8K et format 21: 9 Grace à triple caméra arrière (un objectif grand angle 108MP, un objectif ultra grand angle 12MP et un troisième téléobjectif 12MP).

De plus, vous pouvez choisir entre les 3 microphones que ce smartphone intègre ou une source audio externe telle que les Samsung Galaxy Buds. Donner un pas en avant dans le monde de la création de contenu audiovisuel et devenir réalisateur n’a jamais été aussi entre vos mains. Et, si vous pensez que ce n’est pas tout à fait vrai, il vous suffit de libérer le énormes fonctionnalités du mode vidéo comme le contrôle de la vitesse du zoom.

Gros plans passionnants, zoom arrière pour le suspense. Tout ce qui passe par votre imagination dans le thème de la vidéo est là!

Mais cela ne s’arrête pas là. Si nous voulons aussi ça touche professionnelle dans la section photographique, les objectifs du Galaxy Note20 Ultra 5G ne perdront pas les détails même pas de près, avec un Caméra selfie 10MP, pas de loin, avec ce spectaculaire Zoom 50x.

De plus, grâce à l’IA développée par Samsung dans cette section, vous aurez la possibilité de Obtenez plusieurs photos et vidéos à partir de différents objectifs et effets en une seule prise. Dites adieu au fait de devoir répéter plusieurs fois la même photo, avec une seule, une gamme de choix s’ouvre qui comprendra la photo idéale.

La section des jeux ferme le cercle

Et, enfin, si on parlait de divertissement, on ne peut pas conclure ce post sans parler de section de jeu. Parce que nous ne le nierons pas, celui qui joue le plus ou le moins sur le mobile et si vous ne le faites pas encore, vous finirez par tomber. À cet égard, le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G est un monstre, métaphoriquement parlant.

Premièrement, pour son Énorme écran HD + de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui ajoutent au joueur une expérience de jeu sensationnelle. Deuxièmement, pour son batterie intelligente à chargement rapide qui nous accordera des heures et des heures de jeu sans nous soucier de nous laisser prendre au meilleur du sujet et, troisièmement, de la possibilité d’ajouter (l’acheter séparément) le Contrôleur XBOX MOGA XP5-X +. Cela se synchronise facilement avec votre appareil et ils ont un Autonomie de 3000 mAh.

En plus de cela, nous ne pouvons pas oublier que nous trouvons un téléphone qui inclut la connectivité 5G, grâce à laquelle le décalage appartiendra au passé.

Productivité pour le travail et l’université, la facilité de transfert des notes aux présentations; vidéo et photos professionnelles, et un mode de jeu Les points forts font du Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G un choix total qui améliore l’expérience utilisateur et défie les esprits les plus créatifs avec un monde de possibilités. Serrez-le au maximum, il contiendra tout ce que vous lui lancerez!

Tu peux vérifier toutes les informations du Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra 5G sur le site officiel de Samsung.

