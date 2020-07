Samsung Galaxy Note 20 : le prix et date de sortie du smartphone

Presque tous les petits détails sur la prochaine série Galaxy Note 20 de Samsung ont déjà été divulgués. Maintenant, en plus de cela, il semble que le prix du Samsung Galaxy Note 20 Series soit également révélé à travers un nouveau rapport. Le rapport suggère également que le prix de la série Samsung Galaxy Note 20 pourrait être similaire à celui de la série Galaxy Note 10.

Galaxy Note 20, son tarif

Le dernier rapport vient de l’agence de presse Yonhap de Corée du Sud. Le rapport révèle que la prochaine série Galaxy Note 20 pourrait atteindre les marchés sud-coréens pour 1,199 million de KRW (environ 849€), tandis que le Galaxy Note 20 Ultra pourrait coûter 1,452 million de KRW (environ 1027€).

Le prix suggéré pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra semble être presque similaire au prix de la série Galaxy Note 10.

Samsung lancera officiellement son événement en ligne Galaxy Unpacked le 5 août 2020, où le géant de South Koren devrait lancer la nouvelle série Galaxy Note 20, y compris le Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung, lors du prochain événement Galaxy Unpacked, devrait également lancer les nouveaux Samsung Galaxy Buds qui comporteront également une suppression active du bruit pour un meilleur son.

Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra Caractéristiques attendues sur les leaks

Selon les spécifications divulguées détails de Winfuture, le Galaxy Note 20 sera doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hertz et une résolution de (2400 × 1080) pixels. Alors que le Galaxy Note 20 Ultra serait doté d’un écran Infinity AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rapport d’aspect de 19,3: 9, un Gorilla Glass 7.

Du côté du processeur, les deux téléphones seraient alimentés par le processeur Octa-core Exynos 990 2,7 GHz et fonctionneraient sur Android 10 avec Samsung One UI.

Le Samsung Galaxy Note 20 emballera une batterie de 4300 mAh et prendra également en charge la charge rapide et la charge par induction. Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, en revanche, emballerait une batterie de 4500 mAh avec le même support de charge rapide et de charge par induction.

Le Note 20 sera disponible en 8 Go de RAM, 256 Go en option, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra serait livré avec 12 Go de RAM couplé à des options de stockage de 256/512 Go. Le Galaxy Note 20 Ultra prendra également en charge la carte MicroSD pour étendre le stockage.

L’appareil photo

Selon les détails divulgués pour les deux appareils, le Galaxy Note 20 comportera une configuration de triple caméra arrière avec un téléobjectif principal de 64MP avec f / 2.0, un zoom optique 3x et un zoom spatial 30x, un capteur secondaire 12MP avec une ouverture f / 1.8 et le troisième objectif ultra grand angle 12MP avec f / 2.2.

Le Galaxy Note 20 Ultra, d’autre part, serait également doté d’une triple configuration de caméra arrière comprenant un appareil photo 108MP avec ouverture f / 1.8, un objectif secondaire ultra grand angle 12MP avec f / 2.2 et un troisième capteur 12MP avec Zoom optique 5x, ouverture f / 3.0, mise au point automatique laser et prise en charge du zoom spatial 50x.

Pour la caméra selfie, l’appareil dispose d’une caméra selfie perforée de 10 MP avec ouverture f / 2,2 et mise au point automatique. Les deux appareils comportent également la reconnaissance faciale, un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68.

Date de lancement de la série Samsung Galaxy Note 20 et des Galaxy Buds

Samsung lancera le nouveau smartphone de la série Galaxy Note 20, y compris les nouveaux Samsung Galaxy Buds, lors du prochain événement Galaxy Unpacked le 5 août.