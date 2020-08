Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra officiel: toutes les informations en un coup d’œil

Samsung a enfin présenté le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Les produits phares se concentrent sur la productivité et les caméras. Mais même les (vrais) joueurs ne passent pas à côté. Vous trouverez ici toutes les informations sur les appareils.

Contenu

Le look tactile classique rencontre le Galaxy S20

Comme prévu, les modèles Note 20 sont basés sur la série S20 de Samsung. Cependant, les Note 20 et Note 20 Ultra semblent un peu plus anguleuses et donc moins ludiques. Cela a été le cas ces dernières années – après tout, Samsung a annoncé à plusieurs reprises les appareils comme des téléphones portables professionnels. Par conséquent, le look plus “sérieux” convient toujours bien.

Les deux modèles Note 20 ont un écran qui occupe presque tout le devant. La caméra frontale est située dans un petit trou de perforation en haut au centre (une sorte de trou dans l’écran). Un capteur d’empreintes digitales (à ultrasons) est également installé dans l’écran lui-même. Comme il sied à la classe de luxe, le cadre est également en métal. Le dos est orné de verre brillant, en haut à gauche une triple caméra fait saillie du boîtier.

Design: différences entre Note 20 et Note 20 Ultra

Les différences visuelles les plus importantes entre le Galaxy Note 20 et la Note 20 Ultra: le modèle standard a un écran plat, tandis que la variante Ultra a un écran incurvé à gauche et à droite – ce qui est typique des produits phares de Samsung. Ici aussi, la note est moins joueuse que la série S, car le virage est un peu plus subtil en comparaison.

Le Note 20 Ultra a également un design d’appareil photo légèrement plus agressif. En bref: la caméra donne l’impression que les boutons du modèle standard ont eu une attaque allergique. L’ensemble du module dépasse clairement du boîtier. Au début, c’est ennuyeux, mais avec un appareil dans cette gamme de prix, vous devriez quand même attraper un étui – qui devrait cacher la bosse.

Les caméras en comparaison: le module de l’Ultra Edition dépasse clairement du boîtier (© 2020 Samsung)

Les produits phares en comparaison de tailles

Samsung a gardé une chose avec la série Note: les appareils sont sacrément gros. Ce n’est pas pour rien que nous les appelions des phablets (un terme qui n’est plus cool aujourd’hui). Peu importe: le Galaxy Note 20 est déjà livré avec un écran de 6,7 pouces de diagonale. Les dimensions sont également somptueuses (hauteur / largeur / profondeur): Samsung spécifie 161,6 x 75,2 x 8,3 mm. Cela devrait juste tenir dans votre poche.

Le Galaxy Note 20 Ultra est un peu plus grand – mais pas trop. Il est livré avec un écran de 6,9 ​​pouces et mesure 164,8 x 77,2 x 8,1 mm. A titre de comparaison: le Samsung Galaxy S20 est livré avec un écran de 6,2 pouces et s’étire dans toutes les directions comme suit: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm.

Performance et technologie: Ultra est le non-plus-ultra

Les modèles Note ont en commun qu’un écran OLED est intégré (ce qui devrait signifier une qualité d’image exceptionnelle). De plus, Samsung a équipé les deux appareils d’un chipset phare. La société n’a pas encore révélé de quoi il s’agit. La fréquence d’horloge maximale de 2,73 GHz suggère un Exynos 990. La puce est déjà dans le S20 et est plus lente qu’un Snapdragon 865 (qui est installé dans de nombreux autres produits phares à partir de 2020), mais dans la vie quotidienne, cela ne devrait guère faire de différence.

Alors que le Note 20 est déjà bien équipé avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, le modèle Ultra l’exagère un peu: Samsung utilise 12 Go de RAM. Il existe également un choix de 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Le Note 20 Ultra légèrement plus grand a également une batterie légèrement plus grande. Avec un plus de seulement 200 mAh, la durée d’exécution des deux modèles devrait être à peu près la même.

Au niveau de l’écran, le Note 20 a une résolution Full HD Plus. Le Note 20 Ultra se dissout même en WQHD + et, comme la série S20, repose sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz – ce qui rend les mouvements à l’écran plus fluides.

Triple caméra: permuter le zoom pour un grand angle

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont tous deux équipés d’une triple caméra à l’arrière. La présentation de Samsung indiquait déjà que le constructeur avait résolu le problème de l’autofocus. Les deux appareils focalisent apparemment l’image très rapidement.

Alors que le même objectif ultra grand angle (pour les photos de groupe et les prises de vue panoramiques) est apparemment intégré aux modèles Note, le téléobjectif (zoom optique) et le grand angle sont quelque peu confondus: le Note 20 a un zoom téléobjectif de 64 MP et un Objectif grand angle 12 MP. Ce dernier a une résolution de 108 MP sur le Note 20 Ultra, mais le téléobjectif ne délivre que 12 MP. Bien sûr, nous savons que les mégapixels ne sont pas le facteur le plus important pour de bonnes photos. Quel téléphone portable prendra de meilleures photos et quand n’a pas encore été vu.

Les enregistrements vidéo devraient également être particulièrement bons avec le Galaxy Note 20. Les deux smartphones enregistrent même des clips en haute résolution 8K. Pour un look cinématographique, vous pouvez également filmer au format 21: 9 – avec les 24 images par seconde habituelles pour les films de cinéma. Le mode vidéo professionnel, déjà disponible sur d’autres appareils, vous donne également une main libre avec les paramètres de l’appareil photo. Nous sommes ravis de voir quels enregistrements les vrais professionnels peuvent créer avec ces possibilités Petit plus: les Galaxy Buds Live nouvellement introduits peuvent également être utilisés pour l’enregistrement sonore.

Nouvelles fonctionnalités: Stylet rapide et DeX sans câbles

Le Note 20 n’est pas seulement une mise à niveau technologique. Le constructeur a également travaillé sur certaines fonctionnalités. Le S Pen est maintenant plus rapide (qui, d’ailleurs, a à nouveau sa place dans le boîtier). Samsung a considérablement réduit la latence – à un peu moins de 40 millisecondes. Cela signifie, par exemple: une ligne peinte apparaît plus rapidement à l’écran et “ne suit plus”. Cela devrait ressembler davantage à une écriture sur du vrai papier.

Les trucs S-Pen bien connus sont de retour à bord. Par exemple, vous pouvez utiliser le stylet pour contrôler le Note 20 via ses boutons. Vous pouvez également «écrire en l’air» des gestes pour déclencher des actions.

Samsung DeX transforme un téléphone mobile en ordinateur de bureau (ici en utilisant le Galaxy S8 comme exemple) (© 2017 COURBE)

Samsung a également étendu sa fonctionnalité DeX. Même avec les anciens modèles Note et S, vous pouvez l’utiliser pour contrôler un écran externe et utiliser Android dans une sorte de mode bureau (similaire à Windows ou macOS). Ce qui est nouveau, c’est que vous pouvez désormais le faire entièrement sans fil sur des téléviseurs dotés du WiFi (et probablement du screencast). Par expérience: avec une fonction de screencast, il peut y avoir des retards importants dans l’affichage. Nous sommes curieux de savoir si cela s’applique également à la solution Samsung DeX.

Jouez aux meilleurs jeux. Partout.

La coopération entre Microsoft et Samsung se rapproche apparemment. Le Note 20 possède donc naturellement des fonctions de liaison que vous pouvez utiliser pour câbler votre ordinateur Windows à votre smartphone. Cela facilite l’échange de données entre les appareils. Passionnant pour les joueurs: vous pouvez utiliser le Xbox Game Pass (Ultimate) sur les Note 20 et Note 20 Ultra. Moyens: Via stream, vous pouvez jouer aux meilleurs jeux de console directement sur votre smartphone. Cela est possible car le projet xCloud commence le 15 septembre 2020 – environ 100 jeux sont inclus pour le début.

Cela devient vraiment cool lorsque vous êtes en déplacement: les modèles Note prennent en charge le réseau 5G. Et apparemment, vous pouvez également utiliser le Xbox Game Pass via le nouveau standard cellulaire. Vous pouvez donc ignorer les jeux de téléphone portable dépouillés et jouer tout de suite aux grands titres vraiment passionnants, où que vous soyez. Au moins si la réception 5G est assez bonne dans votre région ou si vous êtes connecté au WiFi.

Le Galaxy Note 20 Ultra dispose d’un emplacement pour le S Pen en bas à gauche. (© 2020 Samsung)

Spécifications du Galaxy Note 20

Afficher: Écran AMOLED de 6,7 pouces, résolution en Full HD + (2400 x 1080 pixels)

Écran AMOLED de 6,7 pouces, résolution en Full HD + (2400 x 1080 pixels) Chipset: Exynos 990 (présumé)

Exynos 990 (présumé) RAM: 8 Go de RAM

8 Go de RAM Espace de stockage: Stockage interne de 256 Go

Stockage interne de 256 Go Triple caméra: 12 MP (grand angle), 12 MP (ultra grand angle), 64 MP (zoom téléobjectif)

12 MP (grand angle), 12 MP (ultra grand angle), 64 MP (zoom téléobjectif) Caméra frontale: 10 MP (grand angle)

10 MP (grand angle) Batterie: 4300 mAh, charge rapide (25 W), charge sans fil (15 W)

4300 mAh, charge rapide (25 W), charge sans fil (15 W) Système opérateur: Android 10 pré-installé en usine

Android 10 pré-installé en usine Connexions: USB-C

USB-C Dual SIM: Oui (5G)

Oui (5G) Détecteur d’empreintes digitales: Intégré à l’écran

Intégré à l’écran Autres: S Pen inclus

S Pen inclus Prix: 925 euros sans 5G, 1023 euros avec 5G

Spécifications du Galaxy Note 20 Ultra

Afficher: Écran AMOLED de 6,9 ​​pouces, se résout en WQHD + (3088 x 1440 pixels)

Écran AMOLED de 6,9 ​​pouces, se résout en WQHD + (3088 x 1440 pixels) Chipset: Exynos 990 (présumé)

Exynos 990 (présumé) RAM: 12 Go de RAM

12 Go de RAM Espace de stockage: Stockage interne de 256 Go ou 512 Go

Stockage interne de 256 Go ou 512 Go Triple caméra: 108 MP (grand angle), 12 MP (ultra grand angle), 12 MP (zoom téléobjectif)

108 MP (grand angle), 12 MP (ultra grand angle), 12 MP (zoom téléobjectif) Caméra frontale: 10 MP (grand angle)

10 MP (grand angle) Batterie: 4500 mAh, charge rapide (25 W), charge sans fil (15 W)

4500 mAh, charge rapide (25 W), charge sans fil (15 W) Système opérateur: Android 10 pré-installé en usine

Android 10 pré-installé en usine Connexions: USB-C

USB-C Dual SIM: Oui (5G)

Oui (5G) Détecteur d’empreintes digitales: Intégré à l’écran

Intégré à l’écran Autres: S Pen inclus

S Pen inclus Prix: 1266 euros avec 256 Go de stockage, 1364 Go avec 512 Go (les deux variantes avec 5G)

Libération, prix, bonus et couleurs

Le Note 20 entrera en phase de précommande le 21 août. Vous pouvez acheter le téléphone portable à partir de 925 euros. Le modèle ultra coûte cependant au moins 1266 euros. Tout sur les prix, le lancement sur le marché et les bonus de précommande peut être trouvé ici.

La nouvelle génération phare semble très prometteuse sur papier. À quel point le Galaxy Note 20 et sa version Ultra sont vraiment bons, mais ne fait que clarifier le test CURVED.