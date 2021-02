Samsung Galaxy F62 avec Exynos 9825 Lancement en Inde le 15 février

Un officiel Samsung Galaxy F62 page est maintenant en ligne sur Flipkart, ce qui révèle que le téléphone sera officiellement lancé en Inde le 15 février à 12h (midi). La page Flipkart dédiée ou le Galaxy F62 révèle également quelques détails sur les spécifications de l’appareil. La page révèle que le Galaxy F62 sera alimenté par le propre SoC Exynos 9825 de Samsung, basé sur le processus 7 nm.

La page Flipkart montre également la conception avant et arrière du téléphone ainsi que la configuration de la caméra arrière de forme carrée. La configuration de la caméra ressemble beaucoup à celle du smartphone Motorola Moto G 5G récemment lancé.

Les images de la page Flipkart montrent en outre l’affichage à encoche perforée, la grille du haut-parleur ainsi que les touches à bascule de volume latérales. Le Galaxy F62 semble également être livré avec un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

La liste Flipkart révèle également les scores de référence de l’appareil où il obtient 4,52000 sur AnTuTu et 2400 sur Geekbench 5.

Notamment, Samsung a confirmé que le prochain Samsung Galaxy F62 sera facturé entre Rs. 20,000 à Rs. 25 000 en Inde.

Le Galaxy F62 devrait comporter un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, une batterie de 7 000 mAh, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et Android 11 prêt à l’emploi. En outre, le Galaxy F62 peut être disponible dans une variante de couleur verte et bleue.