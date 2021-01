Samsung Galaxy F41 Obtenez la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 en Inde, rapport

Selon le dernier rapport de SamMobile, Samsung a commencé à déployer la dernière mise à jour Android 11 Based One UI 3.0 pour le Samsung Galaxy F41 en Inde. Selon le rapport, la dernière mise à jour OTA pour le Galaxy F41 est en cours de déploiement avec la version du micrologiciel du numéro de version F415FXXU1BUAC et apporte le correctif de sécurité Android de janvier 2021. La mise à jour comprend également toutes les nouvelles fonctionnalités One UI 3.0 et Android 11.

Le rapport indique en outre que si vous avez un appareil Galaxy F41 et que vous n’avez pas encore reçu la notification de mise à jour sur votre téléphone, vous pouvez également vérifier la dernière mise à jour en vous rendant sur Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système> Télécharger maintenant> Installer la mise à jour.

Hier, nous disions que Samsung semble plutôt bien ces jours-ci en termes de publication d’une nouvelle mise à jour logicielle pour ses modèles d’appareils haut de gamme et bas de gamme.

Hier, nous avons signalé via XDA que Samsung avait commencé à lancer la dernière mise à jour pour la série Samsung Galaxy S20 apportant le correctif de sécurité de janvier 2021. Notamment, Samsung a récemment mis à jour le Samsung Galaxy M31 et le Galaxy Fold de milieu de gamme avec le dernier logiciel.

