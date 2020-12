Samsung Galaxy Buds Pro peut être livré avec un son ambiant, une annulation active du bruit et plus encore

Tendance FP22 déc.2020 17:29:59 IST

Le conglomérat multinational sud-coréen Samsung devrait lancer ses écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro en janvier 2021 avec la série Galaxy S21. Selon un rapport de MySmartPrice, le lancement aura lieu le 14 janvier. Maintenant, un nouvel état de fuite révèle quelques-unes des fonctionnalités du prochain Galaxy Buds Pro. Selon le célèbre pronostiqueur Ishan Agarwal, le TWS de nouvelle génération prendra en charge «plusieurs niveaux de suppression active du bruit et de son ambiant».

Rendu des Galaxy Buds Pro via l’APK portable Trouvé et téléchargé par u / TheBone_ Prend en charge plusieurs niveaux de suppression active du bruit et de son ambiant. Fonction de détection vocale qui active automatiquement le son ambiant. Audio spatial 3D avec suivi de la tête. Connexion d’écouteurs transparente. pic.twitter.com/IU76nvmObE – Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 20 décembre 2020

Ishan a en outre écrit: «Les Galaxy Buds Pro rendent via Wearable APK Trouvé et téléchargé par u / TheBone_ Prend en charge plusieurs niveaux d’annulation active du bruit et de son ambiant. Fonction de détection vocale qui active automatiquement le son ambiant. Audio spatial 3D avec suivi de la tête. Connexion parfaite des écouteurs. »

Ishan a également partagé les trois variantes de couleurs dans lesquelles les Samsung Galaxy Buds Pro seront disponibles.

Dans un tweet séparé, Ishan a cependant mentionné que, apparemment, les Buds Pro n’auront pas le « Double Tap Edge » des écouteurs au volume. Selon le leaker, il l’utilisait tout le temps sur Buds + et c’était extrêmement pratique.

Selon un rapport de Développeurs XDA, le Galaxy Buds Pro présente un design similaire aux Galaxy Buds d’origine. Le rapport ajoute que la conception intra-auriculaire du TWS devrait fournir une meilleure isolation passive du bruit et donc de meilleures performances ANC.

Cependant, la fonction audio spatiale 3D aura quelques limitations et sera disponible sur les appareils Samsung exécutant One UI basée sur Android 11 et nécessitera que les appareils aient des capteurs spécifiques et fonctionnera sur des appareils spécifiques.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂