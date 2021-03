Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360 apparaissent dans les premières images

Les premières images de rendu montrent le portable Samsung Galaxy Book Pro et le convertible Galaxy Book Pro 360. Le Galaxy Book Pro est le successeur du Galaxy Book Ion et est livré avec un écran AMOLED comme une mise à niveau importante. En plus des images, certaines données techniques ont également émergé.

Le Galaxy Book Pro est un ordinateur portable classique. La version 360 repose sur un écran tactile et une saisie au stylet avec le stylet S. De plus, l’écran de ce modèle peut être tourné à 360 degrés afin que le cabriolet puisse également être utilisé comme une tablette. Comme l’écrit le célèbre leaker Evan Blass sur Voice.com, les deux appareils seront disponibles dans les tailles 13 et 15 pouces. Le modèle Pro apparaîtra en bleu et argent et le cabriolet 360 en bleu marine et or.

Samsung Galaxy Book Pro

Galaxy Book Pro avec écran AMOLED

Le Leaker WalkingCat avait auparavant quelques données techniques du Galaxy Book Pro en un Tweet trahir. L’ordinateur portable sera équipé de processeurs Intel Core de 11e génération, notamment Intel Core i3, Intel Core i5 et Intel Core i7. L’Intel Iris Xe interne est responsable des performances graphiques, bien que le modèle 15 pouces devrait également avoir la carte graphique d’entrée de gamme dédiée Nvidia MX450.

Un point culminant est l’écran AMOLED, qui a une résolution Full HD. Le prédécesseur Galaxy Book Ion reposait toujours sur un écran QLED IPS, qui a un bon écran couleur, mais un contraste plus faible. Le Galaxy Book Pro de 13 pouces devrait peser 888 grammes et le poids de 15 pouces est de 1072 grammes.Au lieu de Thunderbolt 3, cette fois, Thunderbolt 4 et LTE sont installés.

Présentation probablement en avril

Samsung Galaxy Book Pro 360

Il n’y a pas encore d’informations sur le prix et la date de sortie. Une feuille de route Samsung divulguée par Evan Blass il y a quelques jours sur Voice.com parle d’un événement « PC unpacked » en avril, qui devrait être prévu pour les nouveaux portables Galaxy.