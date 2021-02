Samsung Galaxy A12 peut être lancé en Inde la semaine prochaine

Le Galaxy A12 a fait ses débuts en novembre 2020 sur le marché européen. Maintenant, un pronostiqueur a affirmé que le Samsung Galaxy A12 en Inde peut-être la semaine prochaine. Notamment, le Galaxy A12 a récemment reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS) suggérant que le smartphone pourrait bientôt être lancé en Inde.

Mais, maintenant le dernier rapport de MySmartPrice, Samsung pourrait lancer son smartphone Galaxy A12 dès la semaine prochaine.

Samsung Galaxy A12 a été lancé sur le marché européen au prix de Rs. au prix de 179 EUR pour la variante de stockage de base 3 Go + 32 Go. Alors que la variante 6 Go + 128 Go était au prix de 199 EUR, et la variante 4 Go + 6 Go était au prix d’environ 189 EUR. Nous nous attendons à ce que le prix du Galaxy A12 en Inde soit similaire à celui du marché européen.

Cependant, nous ne savons pas si Samsung lancera les trois variantes en Inde ou uniquement la variante de base.

Spécifications du Samsung Galaxy A12

Le Galaxy A12 dispose d’un écran HD + TFT de 6,5 pouces et est alimenté par un SoC MediaTek Helio P35 octa-core. Il est livré avec jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible via une carte microSD (jusqu’à 1 To).

L’appareil arbore une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le Samsung Galaxy A12 dispose d’un jeu de tir selfie de 8 mégapixels logé dans une petite encoche.

Le smartphone contient une batterie de 5000 mAh qui prend également en charge la charge rapide.

