Samedi, il y aura un événement Paradox Insider (de Paradox Interactive)

Ajoutez un autre flux à la liste, coupable. Que nous aurons un événement Paradox Insider pour annoncer des jeux et plus de choses.

Vous pouvez maintenant écrire une autre date sur le calendrier pour cette semaine. Surtout si vous êtes amateur de jeux de stratégie. Parce que ce samedi nous aurons le Événement Paradox Insider, un spécial de Paradox Interactive où nous aurons des choses intéressantes sur l’avenir de l’entreprise.

Ce sera, comme nous l’avons dit, le 13 mars, samedi, à partir de 20 heures, heure de la péninsule espagnole. Dans celui-ci, comme nous l’ont dit les oiseaux sur le compte Twitter de la société, nous pouvons voir, entre autres, des actualités, du gameplay et même des annonces. On peut le voir sur la chaîne MIX Twitch (l’événement qui le rassemble).

Connectez-vous à Paradox Insider, à 20 h. CET, le 13 mars! Il y aura des nouvelles du jeu, du gameplay et des annonces! 🙂 On se voit là-bas! https://t.co/mMaOtJ6iM0 pic.twitter.com/vAGmCqhzR7 – Paradox Interactive (@PdxInteractive) 11 mars 2021

Ce nouvel événement Paradox fait partie d’un événement légèrement plus grand appelé Media Indie Exchange. Dans celui-ci, nous pouvons voir différentes discussions et annonces sur l’industrie. Parmi eux se trouvent le Game Dev où nous verrons diverses annonces. Et l’un d’eux est précisément celui de Paradox Interactive.

Que pourrions-nous voir dans cet événement Paradox Insider? Eh bien, la dernière chose a été le changement de mains de l’un de ses développements phares, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Le jeu est obsolète et, bien que ce ne soit pas très probable, ils peuvent en dire quelque chose.

D’autres franchises qui pourraient nous laisser quelque chose de nouveau sont leurs jeux de stratégie, tels que Crusader Kings 3, les extensions Stellaris ou celui qui devrait être sur le point de partir. Accès anticipé, Survivre aux conséquences. Ce dernier est issu de l’une de ses dernières acquisitions, le studio de développement Studios de flocon de glace.

Pour le reste, comme toujours et à moins qu’il y ait des fuites, toutes sont des hypothèses. Qui sait si nous verrons un nouveau titre ou un nouveau projet qu’ils apporteront entre leurs mains.