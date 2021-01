Samaritain: premier regard sur la bande de Sylvester Stallone

S’il y a un acteur dont la réputation est fortement marquée dans les films d’action, c’est Sylvester Stallone, qui, grâce à son style particulier de discours et aux histoires qu’il aborde habituellement, est devenu une icône vivante du cinéma. L’interprète de caractères comme John Rambo et Rocky Balboa se prépare à faire un autre saut en s’aventurant dans le genre des super-héros.

« samaritain»Est un film qui sortira au public cette année et dont la production tumultueuse a été légèrement affectée par la pandémie de COVID-19[feminine. Récemment, il a été possible de révéler une image préliminaire de l’apparence qui Stallone il regardera sur la bande.

Le film racontera l’histoire d’un enfant (Javon « Wanna » Walton) qui parvient à se rendre compte qu’un célèbre super-héros (Stallone), que l’on croyait disparue pendant des années après une bataille épique il y a 20 ans, est toujours en vie.

La bande est dirigée par Julius Avery, responsable de productions telles que « Vieille fripouille » et « Suzerain». « Nous n’avions vraiment pas de super-héros », disait le cinéaste à TotalFilm à propos de grandir dans les années 80. «Nous n’avions que des héros d’action. ET Sournois il était la chose la plus proche d’un super-héros. Alors mettez-le dans une cassette de super-héros? C’est frais et cool, quelque chose que les gens apprécieront. «

Avery estime que le thème central du film est profondément enraciné dans l’humanité, mais que cela conduira également à des séquences d’action époustouflantes et à des moments épiques, dont beaucoup tomberont dans le même Stallone. « C’est un grand évenement. Nous verrons des super-héros se donner des coups de pied », dit-il.

« Nous pouvons voir Sournois faites des choses que vous n’avez pas faites depuis longtemps et de manière très inventive. Il a 73 ans. Je suis étonné de tout ce que cela fait. Je te le dis, la plupart des mecs dans la vingtaine ne pourraient pas faire quoi Sournois fait dans ce film. » Il n’y a pas encore de date de sortie estimée pour ce film.