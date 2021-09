Sam Raimi réagit au retour de Doc Ock dans Spider-Man: No Way Home: That Was Beautiful

C’est le mois dernier que le secret le moins bien gardé de l’histoire de Marvel est enfin devenu réalité à l’écran, lorsque le Spider-Man : Pas de chemin à la maison La bande-annonce a apporté de nombreuses surprises et l’arrivée très attendue du Doc Ock d’Alfred Molina. La bande-annonce de tous les records a donné un premier aperçu du retour de Peter Parker de Tom Holland et de son alter-ego en toile à la suite de Spider-Man : loin de chez soi, lorsque son identité a été révélée au monde par Mysterio. Avec Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, faisant son premier MCU apparence depuis Fin du jeu, les images faisaient allusion à un certain nombre de méchants précédents de l’histoire de Spidey faisant une apparition dans le film, dont beaucoup de Sam Raimi Homme araignée trilogie.

Comme nous le savons tous, Sam Raimi revient chez Marvel en tant que réalisateur de Docteur Strange dans le multivers de la folie. En parlant à Syfy Wire à propos du film Netflix Livres de nuit, qu’il produit, on lui a demandé comment c’était de revoir son Alfred Molina dans le rôle qu’il jouait dans le film de Raimi Spider-Man 2.

« C’était magnifique », a déclaré Raimi à propos du retour de Molina. « Il a l’air génial, l’animation est géniale. Je suppose que ce n’est pas une marionnette parce que lorsque nous avons fait Doc Ock, nous avions des marionnettes et une animation pour ses tentacules de pieuvre. Mais c’était fluide et puissant et j’ai adoré son costume qu’ils ont gardé [from the original]. Je pense que ça va être un bon film. »

Alors que Marvel a une approche stricte en matière de verrouillage et de clé de ce que leurs stars peuvent et ne peuvent pas révéler sur les films à venir, Alfred Molina semble ne pas avoir reçu le mémo alors qu’il n’a eu aucun problème à raconter son retour dans l’univers Marvel après 17 ans. « C’était très intéressant de revenir après 17 ans pour jouer le même rôle, étant donné que dans les années qui ont suivi, j’ai maintenant deux mentons, un caroncule, des pattes d’oie et … un bas du dos un peu louche », a-t-il déclaré à Variety.

Dans un renversement complet, un Sam Raimi bien entraîné n’allait pas être amené à révéler quoi que ce soit sur son Docteur étrange suite, qui amènera le MCU encore plus profondément dans le multivers lorsqu’il arrivera dans les cinémas l’année prochaine. « Ils ne me laisseront rien dire », s’excusa-t-il. « Je suppose que non… je suis désolé. » Même si Raimi était un peu en retard à la fête, ayant rejoint le projet après que le réalisateur original Scott Derrickson ait quitté le film en raison de « différences créatives », il a clairement pris le vœu de silence de Kevin Feige.

Nous avons toujours Éternels à venir en novembre avant même d’arriver à Spider-Man : Pas de chemin à la maison à la fin de l’année, mais cela n’a pas empêché une grande attention d’être portée sur le film, en partie grâce aux projections récentes de Venom : qu’il y ait un carnage. Avec Sony laissant entendre que leur Homme araignée l’univers et le MCU sont sur le point de se connecter, le réalisateur Andy Serkis déclarant qu’il y a de fortes chances que Spider-Man et Venom s’affrontent dans le futur, et plus qu’un signe subtil que le monde de Marvel est sur le point de changer pour toujours, il n’est pas étonnant que les fans se bousculent pour voir comment tout cela se met en place. Cette nouvelle nous vient de Syfy Wire.

Sujets : Spider-Man : No Way Home