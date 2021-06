Sam Heughan veut faire une pause avec Outlander

Pendant un certain temps maintenant, Outlander est devenue l’une des séries d’époque les plus importantes sur les plateformes numériques. C’est grâce à son arrivée sur Netflix que la fiction, originaire de Starz Play, a multiplié ses fans en s’étendant à travers le monde avec l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser et, bien que ce soit ce qui a le plus séduit les fans, le niveau Le décor de la bande, la caractérisation des personnages et les performances étaient également dignes d’admiration.

A tel point qu’à l’heure actuelle, Outlander Il a déjà cinq saisons publiées à la fois sur Starz et Netflix, mais ils viennent également d’annoncer la fin du tournage de la sixième édition et, comme si cela ne suffisait pas, ils ont renouvelé pour une septième partie bien avant d’en finir avec les six. Cependant, malgré avoir terminé une nouvelle saison et en avoir une autre en route, Sam Heughan, l’interprète de Jamie Fraser, semble avoir l’intention de quitter la série qui lui a fait tant de renommée.

Sam Heughan et Caitriona Balfe ont acquis une renommée internationale. Photo : (Starz Play)



Ces dernières années, au fur et à mesure que le drame écrit par Diana Gabaldón grandissait, les deux protagonistes grandissaient aussi : Caitriona Balfe et, précisément, Sam Heughan. Leur histoire d’amour et la chimie qu’ils transmettaient dans leurs rôles de Jamie et Claire ont tourné les écrans au point où l’on a supposé qu’il pourrait y avoir plus que de l’amitié et des coéquipiers entre eux.

Mais, plus d’une fois, les deux acteurs ont pris soin de le nier et de préciser qu’ils ne se considèrent pas plus que frères. Cependant, il semble que travailler tant d’années ensemble et dans la même série les ait déjà fatigués ou, du moins, que cela soit arrivé à Heughan, qui via twitter, il a annoncé son désir de quitter le plateau de Outlander après la fin du tournage de la sixième saison.

Pourtant, il convient de noter que l’acteur l’a fait pour plaisanter et, pour l’instant du moins, il n’a pas l’intention de cesser d’être Jamie Fraser. La raison de son tweet est que, une fois que le compte officiel de la série a annoncé la fin des enregistrements, il a fait semblant d’être surpris et a écrit : « Attends, je peux rentrer à la maison maintenant ? Comme maintenant?”. Cependant, malgré ses tentatives de repos, les fans lui ont rappelé qu’il lui restait encore une saison à faire et, compte tenu du nombre de livres originaux, il devra continuer à arriver sur le plateau pour un huitième et un neuvième versement.