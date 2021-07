Sam Heughan veut faire le grand pas de sa carrière : va-t-il quitter Outlander ?

James Bond est l’un des personnages les plus emblématiques de la culture mondiale, depuis sa création en 1953 par le romancier Ian Fleming et sa première adaptation sur grand écran en 1962 avec Dr Non. Tout au long de l’histoire, il a été joué par divers acteurs, mais qui veut être le prochain à avoir « permis de tuer » c’est sam heughan, étoile de Étranger. Va-t-il quitter la série ?

Sean Connery, Roger Moore, Barry Nelson, David Niven, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan Oui Daniel Craig sont les noms qui incarnaient le célèbre agent secret. Comme vous l’avez indiqué précédemment, Craig quittera la franchise après la première de No Time To Die, un film qui devait sortir l’année dernière, mais a été reporté au 30 septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est pour ça que Heughan a de nouveau postulé pour le rôle, ayant assisté au casting en 2005 avant le lancement de Casino Royale, où Craig a été choisi. Sur le podcast Juste les faits, l’interprète a dit : « Il y a une longue liste, non? C’est une de ces choses, non? Vous ne voulez pas en parler, car il n’y a rien à dire. Ce sont tous des médias, et ils n’ont aucun poids, il n’y a rien de vrai . « .

« Cela dit, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser: » Dieu, ce serait incroyable? Et j’ai été en faveur de Bond, je l’ai fait quand ils ont fait Bond 21. C’était une expérience incroyable et c’était complètement hors de propos ma portée., a-t-il assuré en se remémorant son casting. Cependant, pensez maintenant différemment : « Je pense que j’ai maintenant le bon âge pour ça, je me sens assez capable pour le faire, j’adorerais avoir l’opportunité de jeter mon chapeau sur le ring. ».

Selon le rapport des médias CinémaBlend, Sam a remporté de nombreux sondages auprès des fans sur Internet et est l’un des favoris pour assumer le rôle de Bond à l’avenir., bien qu’il affronte également Henry Cavill, Regé-Jean Page, Tom Hardy et Idris Elba. Pendant ce temps, nous continuerons à le voir dans la sixième saison de Étranger, qui arrivera en 2022.