Salma Hayek n’a pas été autorisée à lire le script Eternals de Marvel jusqu’à ce qu’elle ait officiellement signé

Salma Hayek n’a pas été autorisée à lire le Éternels script jusqu’à ce qu’elle signe officiellement pour jouer Ajak. L’actrice a ensuite admis qu’elle ne savait rien des bandes dessinées avant de signer. Marvel Studios est connu pour sa capacité à garder des secrets et à amener à bord des acteurs et des membres d’équipage capables de garder les lèvres scellées. Tom Holland et Mark Ruffalo étaient plutôt mauvais pour garder tout secret, mais ils ont depuis eu quelques réunions avec Kevin Feige pour s’assurer qu’ils ne divulguent plus de secrets.

Salma Hayek, qui est nouvelle dans le monde de l’univers cinématographique Marvel, a reçu un cours intensif sur la garde des secrets lorsqu’elle a entamé des négociations pour jouer Ajak dans le prochain Éternels film. En fin de compte, Hayek n’avait pas beaucoup d’expérience dans la bande dessinée et ne savait même pas qui étaient les Eternals avant de signer. Pour aggraver les choses, Hayek n’a pas été autorisé à lire le script. Elle explique.

« Je ne savais rien à ce sujet. J’ai beaucoup de chance. J’ai une amie mexicaine et c’est une femme, qui est le plus grand geek de Marvel que vous puissiez imaginer. Mon problème était, j’ai juré de garder le secret parce que j’étais l’un des les premiers qu’ils ont embauchés, mais j’ai dû le garder secret pendant très, très longtemps. Alors, quand j’ai eu l’appel, je leur ai dit: « J’avoue. Finalement, je saurai tout ce qu’il y a à savoir , mais quels sont les Éternels? Existent-ils dans la bande dessinée? Je ne sais pas qui est Ajak. Et puis ils m’ont tout expliqué. Ils m’ont expliqué le scénario. Ils ne m’ont pas donné le scénario. J’ai dû signer le contrat sans lire le script. Ils ne m’ont pas laissé voir le script avant que je signe. C’était très troublant. «

Alors que signer un projet sans lire le script est un peu un pari, Salma Hayek savait qu’elle était entre de bonnes mains. Marvel Studios a un excellent bilan, en particulier lorsqu’il s’agit d’élargir leur univers au-delà des personnages bien connus comme Iron Man, Spider-Man et Captain America. De plus, Hayek était déjà fan de la réalisatrice Chloe Zhao. L’actrice avait ceci à dire à propos de la signature de la Éternels film sans lire un script.

« J’avais peur. Mais ça n’a pas d’importance parce que je vais vous dire pourquoi je m’en fichais. J’adore la réalisatrice. Elle est géniale. Et puis j’aime ça [Ajak] est une sorte de leader. Elle est la seule à pouvoir parler aux Célestes. Et j’ai dit: « Je vais aussi être autoritaire sur celui-ci. Je peux jouer ça. Donner des instructions, dire aux gens quoi faire, je peux le faire. «

Salma Hayek avait d’abord peur de prendre le Éternels, mais cela n’a pas duré longtemps. Cela étant dit, toute une nouvelle série de défis attendait l’actrice lors de sa première apparition sur le plateau. « Ensuite, j’ai eu peur de la tenue. Je suis claustrophobe. J’avais très peur de me sentir incapable de bouger », se souvient-elle. Encore une fois, c’était quelque chose à quoi Hayek a pu s’adapter après un certain temps dans son costume sur le plateau avec la distribution et l’équipe.

Quant à ce à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre quand Éternels est enfin sorti, Salma Hayek promet qu’il est différent de tout ce que le studio a sorti. « Il a un ADN complètement différent du [other Marvel movies]. Il est tourné différemment de tous les autres », a déclaré Hayek, avant de révéler qu’ils ont évité le tournage en studio et ont passé beaucoup de temps dans des endroits réels.« Ils ont trouvé des endroits fous d’apparence extraterrestre. Je ne sais pas si je suis autorisé à parler de ce qu’ils font avec la caméra, mais … ce n’est pas principalement fait par courrier. La cinématographie est incroyable « , tease l’actrice. Vous pouvez lire la suite de l’interview de Salma Hayek sur Variety.

