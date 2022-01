Sally Lindsay écrit et joue dans The Madame Blanc Mysteries, la nouvelle série d’Acorn TV : "J’ai toujours été obsédé par les antiquités et mon personnage est un expert"

Au cinéma ou à la télévision, les mystères ont réussi à cultiver un grand nombre d’adeptes. Une histoire qui a un protagoniste qui a pour mission de résoudre un conflit lié à un crime et doit trouver le coupable, sans aucun doute, est captivante. Mais si vous ajoutez l’assaisonnement de la comédie à cela, cela atteindra sûrement un niveau d’audience plus élevé. les romans de Christie Agathe Ce sont des représentants de ce genre d’histoires où mystère et comédie vont un peu de pair.

Actrice et écrivain britannique Sally Lindsay déjà grandi en lisant cet auteur Arthur Conan Doyle et il a toujours su qu’à un moment donné, il voulait apporter du contenu avec ces éléments à l’écran. Et il l’a fait. Télé de gland vient de sortir en Amérique Latine, Les Mystères de Madame Blanc, où elle parraine créateur et protagoniste. Et en spoilers nous avons eu l’occasion d’interviewer l’artiste, qui nous a donné des détails sur le processus créatif de la série et aussi sur son propre personnage jean blanc.

Les Mystères de Madame Blanc suivre l’histoire de jean blanc, une experte en antiquités de Manchester, en Angleterre, qui reçoit un jour la pire des nouvelles : son mari est décédé en France après un tragique accident. Pendant plusieurs années, le couple avait travaillé avec une entreprise d’antiquaires et il se rendait régulièrement dans le sud de ce pays, plus précisément à Sainte Victoire, pour obtenir plus d’antiquités. Cependant, lorsque Jean découvre qu’elle a perdu son mari, elle se rend également compte qu’elle est fauchée et que la seule chose qui la retient est une petite maison dans cette ville. La femme décide de s’y rendre non seulement pour résoudre ce problème, mais aussi pour donner à l’homme la mission de comprendre ce qui est arrivé à son mari et sa mort mystérieuse.

Bien sûr, lors de ce voyage, Jean ne sera pas seul mais rencontrera des personnes uniques comme Dom et quelques autres plus excentriques qui, sans aucun doute, donneront à l’histoire une touche de comédie. En fait, Sally Lindsay voulait que cela se reflète dans la série. C’est un mélange des genres très attractif pour le public.

Il faut dire que cela tient beaucoup au fait que Lindsay a une vaste carrière à la télévision et sait parfaitement gérer les temps de ce type de contenu. Née dans la ville de Stockport en juillet 1973, son approche du jeu était liée à la comédie et au stand-up. Il a suivi cette ligne pendant plusieurs années, y compris la comédie britannique nuits de phénix c’est devenu l’un de ses premiers emplois à la télévision.

Plus tard, le feuilleton arriverait Rue du couronnement et comédie dramatique Mont agréable. Et seulement quelques années plus tard, il aura l’occasion d’écrire à la police Scott & Bailey, faite par Suranne Jones (Docteur Foster). Mais maintenant dans Les Mystères de Madame Blanc relever le défi de créer, d’écrire et de jouer dans la production de Canal 5 Oui Télé de gland, quelque chose qui l’a sans aucun doute laissée immensément fière.

Spoiler alert : je veux commencer par vous poser des questions sur le processus de création derrière The Madame Blanc Mysteries. Vous êtes le créateur de la série avec, bien sûr, Sue Vincent. Je voulais savoir quelle a été l’inspiration principale pour écrire ce spectacle ? Et pourquoi avez-vous décidé de choisir cette combinaison des genres : une série dramatique avec des éléments de mystère mais aussi d’humour ?

Sally Lindsey : Si tout. Fondamentalement, l’inspiration était une femme que j’ai rencontrée en vacances. C’était une excellente antiquaire. C’était il y a environ cinq ans. Elle était si chaleureuse, si amusante et prête à travailler. Il était la troisième génération de vendeurs d’ancienneté. Il avait cette énorme affaire à Londres. Et elle a dit, ce qu’on fait en Europe, c’est qu’on va dans le sud de la France et qu’on échange tout ce qui passe pour des ordures avec les Italiens, parce qu’ils pensent que c’est à la mode, avec les Français, avec les Suédois… Alors ils se rencontrent dans ce petit village du sud de la France. Ce qui est à la mode dans un pays peut ne pas l’être dans un autre. Donc tout le monde gagne de l’argent. Une idée très européenne. Donc, c’était là dans ma tête. Et la réalité est que je voulais faire quelque chose à la télévision, lié aux mystères. J’aime les mystères. Je suis un grand fan d’Agatha Christie, d’Arthur Conan Doyle. Grand fan de tout ça. Et parmi les classiques du genre mystère que nous avons dans ce pays, je pense qu’ils sont vraiment exceptionnels. Très intéressant à voir. J’ai donc voulu que ce soit raconté en une heure, dans laquelle on s’immerge dans l’histoire, quelque chose de très facile à porter, pour cette raison, il y a aussi beaucoup d’humour ici. Et le mystère est présent. Je voulais donc lier cela ensemble et capturer les deux, vraiment. C’est ainsi que Les Mystères de Madame Blanc ont vu le jour. J’adore mettre des idées ensemble.

S : Jean, votre personnage, est antiquaire et j’ai lu que vous aimiez ce monde. Quand ce passe-temps ou cette passion a-t-il commencé dans votre vie ?

SL : Oh mon Dieu. Je n’ai jamais aimé les choses modernes, vraiment. Les choses modernes ne m’attirent pas. J’apprécie l’usage que l’on peut en faire. Je vous parle depuis un iPhone et un ordinateur. J’ai donc ces éléments modernes, mais l’esthétique réelle des choses modernes, comme les bâtiments, etc., je n’aime pas depuis que je suis petite. Alors la première fois que j’ai eu ma propre maison, que j’ai achetée à 27 ans, c’était un peu ça, donc dès mon plus jeune âge j’ai aimé les choses anciennes. La vérité est que… la vérité est que j’aimerais être aussi expert que Jean, ce serait incroyable. Il y a eu beaucoup de recherches lors de l’écriture (c’est deux fois) pour la série, vous savez.

J’ai toujours été obsédé par les antiquités et aussi par les maisons de campagne, dans différentes parties du monde. J’aime tout ce qui a été fait dans le passé. Il a été très facile d’écrire et de parler de tout cela parce que c’est quelque chose que j’aime.

S: Et l’une des choses que j’ai le plus aimé dans la série est la chimie entre Jean et Dom. Je pense que le lien est très naturel, très amical. Est-ce qu’ils l’ont planifié de cette façon depuis le début ou comment s’est passé l’aller-retour atteint ?

SL : Eh bien, le kicker ici est que Steve Edge, qui joue Dom, je le connais depuis plus de 25 ans. Je l’ai rencontré dans un de mes premiers boulots, qui s’appelait Phoenix Nights, une comédie d’ici. Alors oui… nous sommes amis depuis plus de 20 ans, oui, au moins 23, 25 ans. J’ai donc toujours eu envie de travailler avec lui sur quelque chose d’en face. Quand tu es l’ami de quelqu’un c’est comme si tu étais complice, tu sais ce qu’il pense car tu as une grande amitié. Il y a toujours autre chose. Donc le lien est comme ça, la chimie est comme ça parce que nous sommes en fait amis. Donc, à l’écrit ça se voit. C’est incroyable comment cela a fonctionné. La vérité est que j’adorais ce travail parce que les gens adoraient Dom et Jean. C’était comme ‘nous aurions dû le faire plus tôt, nous nous connaissons depuis si longtemps’. Mais je pense que c’était le bon moment. C’est génial.

S : Et en parlant de femmes dans l’industrie… Je pense que ces dernières années, les femmes ont gagné en visibilité dans des domaines tels que la réalisation et l’écriture de scénarios. Je veux vous demander, en tant qu’écrivain, comment voyez-vous l’industrie de la télévision et l’industrie du streaming également sous cet aspect en ce moment ? Et que manque-t-il pour que le changement se produise vraiment ?

SL : Eh bien, la première série dont j’étais responsable était une série avec deux femmes principales, je ne pouvais pas jouer l’une d’elles parce que j’étais enceinte à l’époque… C’était un drame policier appelé Scott & Bailey et c’était il y a environ 10 ans. Et il a fallu environ 6 ans pour obtenir la commission parce qu’ils demandaient ‘où est l’homme principal ?’ et il n’y avait pas, il y avait deux femmes. Maintenant, ici, cela a changé au-delà de toute reconnaissance. Quoi qu’il en soit, je vous le dis, il y a un long chemin à parcourir. Je veux dire, ici, seulement 15%… pas dans les romans. 50% des romans sont écrits par des femmes, ce qui est vraiment formidable. Mais quand vous allez à un drame comme celui que j’ai écrit, les drames aux heures de grande écoute ne sont écrits que par 15% des femmes dans ce pays, ce qui est vraiment dégoûtant et méprisable. Et je pense que la raison… J’ai eu l’opportunité, grâce à Channel 5 et Acorn TV, d’écrire ceci et cela a vraiment fonctionné. Je pense que pendant longtemps, il y avait une liste d’au moins 20 écrivains que tout le monde consulte et sur cette liste, il n’y a que 3 femmes. Et les gens attendent juste parce qu’ils ont peur d’essayer d’attirer plus d’écrivains. Je pense donc que la réponse est que Channel 5 et Acorn ont été très courageux en disant « nous aimons le scénario, allez, faisons-le ». Et je pense qu’en ce sens j’ai eu beaucoup de chance, pas seulement en tant qu’actrice. (Il n’y a pas d’espace ici) C’est la première grande chose en tant qu’écrivain parce que j’ai créé plusieurs choses, mais pour écrire comme ici, je veux dire. Alors… je pense que c’est la réponse, prendre des risques pour les femmes parce que je suis convaincue que les femmes adorent voir des femmes agir, ainsi que voir des femmes écrire parce que… je ne sais pas vous, mais il n’y a rien de pire que voir un personnage stéréotypé écrit par certains types d’hommes. Cette chose à propos des femmes désespérées pour les hommes tout le temps et que la vie serait meilleure si elles trouvaient un homme, ça n’a vraiment aucun sens, ça ne va pas plus loin. Que tu sois heureux comme ça… Je veux dire, ça me rend fou. Mais dans certains cas, cela arrive encore. La réponse est que les commissions doivent être représentées à 50/50 et que la diversité à l’écran doit également se produire. Cela doit sûrement arriver.

