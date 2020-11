Salesforce sur le point d’acquérir Slack, l’achat pour environ 17 000 millions de dollars pourrait être annoncé la semaine prochaine

Slack, la plateforme de communication par excellence des équipes de travail, est en pourparlers pour être acquis par Salesforce. Les rumeurs indiquent que les deux sociétés sont en pourparlers et que l’accord pourrait être conclu dans quelques jours. Si c’est le cas, tout indique que ce sera pour environ 17 000 millions de dollars, autour de ce que Facebook a payé pour WhatsApp par exemple.





Selon des sources WSJ et CNBC, Salesforce souhaite acquérir Slack Technologies. La proposition a fait monter en flèche Slack sur le marché boursier de plus de 30%, l’amenant ainsi à arrêter temporairement ses opérations. Les parts de Salesforce ont chuté jusqu’à 4%.

Salesforce + Slack

Au cours des dernières années, Salesforce a acquis un certain nombre de satrtups et les grandes entreprises pour améliorer leur offre dans le secteur professionnel. Fondée il y a près de deux décennies, Salesforce a été parmi les premiers à parier sur le cloud et l’abonnement pour offrir leurs services. Depuis, elle est devenue l’une des entreprises par excellence pour fournir des outils numériques au secteur des entreprises.

Salesforce possède sa propre plate-forme de communication appelée Salesforce Chatter, mais certainement pas au niveau et avec la popularité de Slack. En revanche, ils se sont améliorés dans le domaine de l’échange de documents et de la collaboration grâce à l’acquisition de Quip 2016. Une acquisition pourrait bénéficier aux deux parties fonctionnalités complémentaires intégrées.

D’autre part, vous devez prendre en compte la concurrence de Slack et Salesforce. Un concours appelé Microsoft Teams qui a déjà reçu des poursuites de Slack. Le service de travail à distance et de collaboration de Microsoft, associé à Office 365, gagne de plus en plus de terrain et d’utilisateurs. Être dans le secteur des entreprises aiderait Slack à mieux faire face à quiconque cherche à se débarrasser du rôle de logiciel de communication d’entreprise par excellence.

Le doute demeure combien de temps l’accord sera conclu et quand exactement. Quoi qu’il en soit, le WSJ affirme que les discussions ne pourraient également aller nulle part. Nous devrons donc être vigilants dans les prochains jours pour voir ce qui se passe.

Via | WSJ et CNBC