Salesforce rejoint un télétravail hybride: « la journée de 9 à 5 est morte »

«Les 9 à 5 jours ouvrables sont morts. L’expérience employé est bien plus que des tables de ping-pong et de la nourriture». Salesforce a annoncé sa nouvelle politique d’emploi avec une phrase aussi énergique et lapidaire que significative. Selon Salesforce, «il n’est pas logique d’attendre des employés qu’ils travaillent un quart de huit heures et fassent leur travail avec succès» et il pense que les travailleurs ont besoin de flexibilité pour bien faire leur travail.

Pour cette raison, l’entreprise va entreprendre un profond changement dans sa politique du travail et va permettre à tous ses travailleurs une flexibilité totale, à la fois dans la façon dont ils travaillent et où et quand.

Trois options

Ainsi, l’entreprise laissera les employés choisir entre trois options de travail: flexible, entièrement à distance et au bureau.

Dans la première, les travailleurs peuvent (lorsque les conditions sanitaires garantissent la sécurité) se rendre aux bureaux entre 1 et 3 jours par semaine. Les présentations, la collaboration avec l’équipe ou les réunions avec les clients peuvent être quelques-unes des raisons de se rendre physiquement sur ces lieux de travail.

Il est à noter que Dropbox a annoncé il y a des mois que ses employés ne pouvaient se rendre dans leurs bureaux que lorsque cette présence physique était nécessaire, alors que pour le reste des activités, ils devraient travailler à distance.

Les employés qui vivent loin des bureaux ou dont les postes ne nécessitent pas de présence physique pourront travailler complètement à distance. En ce sens, et face à la montée des politiques de télétravail, de nombreuses municipalités tentent d’attirer ces travailleurs qualifiés dans leurs villes. Au contraire, il y a un petit groupe de vos employés qui devront se rendre au bureau entre 4 et 5 jours par semaine.

Flexibilité pour être plus productif

Salesforce garantit que la flexibilité sera la clé du futur de l’entreprise avec ses employés. De plus, il considère qu’il est de sa «responsabilité» de permettre aux travailleurs de jouer leur rôle «pendant les heures qui fonctionnent le mieux pour eux et leurs équipes, et de leur proposer des options flexibles pour les aider à être encore plus productifs».

De plus, il est convaincu que cela lui permettra d’attirer de nouveaux employés. Les personnes qui ne vivent peut-être pas à proximité de vos bureaux. L’entreprise affirme qu’elle ne veut pas être limitée par l’emplacement et estime que cette nouvelle politique de l’emploi lui permettra d’attirer «des talents inexploités de nouvelles communautés et géographies».

Pourquoi ce changement

Salesforce s’assure que ce changement de sa politique de l’emploi conséquence de cette année pandémique et avoir interrogé ses employés sur leurs besoins pendant tous ces mois. «L’année dernière a apporté une transformation rapide et remarquable qui nous a changé à jamais», dit-il.

Sans surprise, la moitié des les employés veulent pouvoir se rendre au bureau de temps en temps, puisque près de huit sur dix souhaitent maintenir un lien avec un espace physique, car ils considèrent que cela favorise la connexion, la camaraderie et l’innovation entre les équipes lorsqu’elles se rencontrent en personne. C’est pourquoi Salesforce annonce également un plan pour redessiner leurs bureaux et mieux s’adapter à cet environnement de travail hybride.