Saira Khan a laissé des « cicatrices à vie » après son apparition sur SAS: Who Dares Wins

Collistar Spray après-soleil biphasé à l'aloès - après soleil

Ce produit après-soleil biphasé associe le soin riche d'une huile à la texture légère d'un fluide. La peau rouge et la sensation de brûlure résultant des bains de soleil sont immédiatement apaisées, par exemple par l'aloe vera. Est rapidement absorbé par la peau et ne laisse pas de sensation grasse. Les huiles de calendula, de macadamia et d'amande douce maintiennent la barrière protectrice de la peau intacte et contiennent un mélange d'ingrédients super hydratants, adoucissants et rafraîchissants. Idéal pour ceux qui recherchent un produit riche, non gras et immédiatement absorbé. Agiter avant utilisation. Conseils d'utilisation : - Agiter avant utilisation afin que les deux phases soient bien mélangées. - Vaporiser sur le corps. Puis massez doucement pour profiter pleinement de l'effet nourrissant des ingrédients.