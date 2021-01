Saint West se donne une coupe de cheveux et Kim Kardashian West approuve

Nouveaux cheveux, nouvelle année.

Les enfants seront des enfants. Si vous les quittez trop longtemps des yeux, ils peuvent plonger dans un tas d’ennuis, ou peut-être juste un amusement hilarant. Kanye West et Kim Kardashian West élèvent un clan entier à ce stade. Entre North, Saint, Chicago et Psalm, la famille West éclate à ras bord. La famille heureuse n’est pas sans hauts et bas, mais Kim et Kanye semblent absolument ravis de leurs responsabilités en tant que parents. La nouvelle année, une nouvelle moi s’est installée dans la maison de l’Ouest lorsque leur fils Saint West a mis la main sur des ciseaux de sécurité pour enfants et s’est coupé les cheveux. Les dégâts sont légers, l’enfant n’a enlevé que quelques mèches de cheveux, mais Kim n’a pas tardé à publier l’incident sur ses réseaux sociaux. Kim a partagé une image des ciseaux à côté des mèches de cheveux, et une photo des conséquences avec le message, « Toujours mignon tho. » Pour être honnête, nous pouvons à peine faire la différence. Kim est entrée dans la nouvelle année en faisant tourner les têtes elle-même. Le célèbre Kardashian a porté une robe équipée d’abs pour la veille de Noël qui a reçu des commentaires hilarants sur les réseaux sociaux.

