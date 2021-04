Sailor Moon Eternal: Netflix sécurise les droits de la série de films d’animation

SonicWall SonicWave 231c - borne d'accès sans fil - avec 3 ans de support et de gestion de WiFi Cloud sécurisé

Technologie 802.11ac Wave 2Sélection automatique des canauxAnalyse du spectre RFÉquité du temps d'utilisation du réseauItinérance rapideTroisième radio à balayage dédiéeDétection et prévention sans-fil des intrusionsAlertes et analyses enrichiesDétection et configuration automatiquesOutils d'analyse du signal sans-filGestion sur écran uniqueEnregistrement et intégration facilitésDétection et configuration automatiquesOutil sans-fil de sondage sur site avancéOutil basé dans le cloud SonicWall SonicWave 231c - Borne d'accès sans fil - avec 3 ans de support et de gestion de WiFi Cloud sécurisé - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - SonicWALL Secure Upgrade Plus Program - Offre exclusivement réservée aux professionnels