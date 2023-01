Sadie Sink dit que quitter Stranger Things sera « horrible »

Évier Sadie n’a peut-être pas rejoint Choses étranges jusqu’à sa deuxième saison, mais le personnage de Max Mayfield est aussi important pour la série d’horreur fantastique que n’importe quel autre personnage. Pour cette raison, l’actrice n’a pas hâte de quitter la série après sa cinquième et dernière saison, disant que ça va être « émotionnel » et « horrible » de voir tout cela se terminer. Avec le reste de la jeune distribution de la série, qui comprend des stars telles que Millie Bobby Brown et Finn Wolfhard, Sink a un avenir sain devant elle, mais ayant grandi en travaillant sur Choses étranges donne l’impression que la fin de la série est la fin d’une partie de sa vie. Elle a dit Aujourd’hui:

« Nous savons que ça se passe et que c’est la dernière saison, donc ça va être émouvant, j’en suis sûr. Sans spoiler, juste avec la façon dont mon personnage s’est terminé dans la saison 4, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais je serai là. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Ces enfants, toute cette distribution et cette équipe, c’est la famille. Les gens disent ça tout le temps, mais je le pense sincèrement. Et dire que nous devons dire au revoir à cette sécurité et savoir que nous allons nous revoir pour une autre saison ? C’est effrayant et triste, mais je pense que c’est excitant de passer au chapitre suivant, je suppose.





Sadie Sink a reçu des éloges pour son rôle dans le film de Brendan Fraser The Whale

A24

En dehors de son rôle de Max dans Choses étrangesSadie Sink a construit un solide CV de crédits d’acteur, y compris l’anthologie d’horreur Netflix Rue de la peuret elle apparaît actuellement aux côtés de Brendan Fraser dans Darren Aronofsky La baleine. Bien que beaucoup d’attention ait été concentrée sur le retour de Fraser au cinéma grand public dans le rôle central, l’acteur s’est assuré que sa jeune co-star reçoive les éloges qu’elle mérite pour avoir joué sa fille séparée dans le film. Auparavant, Fraser a ajouté sa propre opinion sur la performance de Sink, en disant :

« La fluidité que Sadie [Sink] joue, cette belle rage maîtrisée, était à couper le souffle pour moi. Je montais constamment sur mes lignes, et c’est juste parce que j’avais des toiles d’araignées à l’étage et que je portais beaucoup d’équipement, mais aussi parce que j’étais juste bouche bée, je ne plaisante pas, en la regardant travailler. Elle a gagné le ballon tous les jours où nous avons travaillé, je vous le dis.

Tandis que Choses étranges touche peut-être à sa fin, Sink a certainement hâte de faire progresser sa carrière dans les années à venir en dehors de la franchise. Sur la base de ses autres rôles récents, il y a peu de raisons de croire que de nombreux prix et distinctions seront décernés à Sink dans un proche avenir. Pour le moment, de nombreux fans se concentrent sur le sort de Max dans la finale de Choses étrangesqui devrait arriver sur Netflix en 2024.