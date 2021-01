Sacha Baron Cohen quitte Borat pour le moment

Le créateur de Borat, Sacha Baron Cohen, a discuté de la raison pour laquelle le moment était venu de ressusciter le journaliste kazakh, et bien que la suite ait commencé comme un récit édifiant sur l’état de la politique américaine, elle est devenue beaucoup plus importante dans la situation mondiale actuelle. Pourtant, malgré l’énorme succès d’Amazon Film suivant Borat, Baron Cohen n’a pas l’intention de remettre la moustache emblématique de sitôt.

« J’ai fait sortir Borat à cause de Trump. Il y avait un but à ce film, et je ne vois pas vraiment le but de le refaire. Alors oui, il est enfermé dans le placard. »

Cela n’est pas surprenant, car le personnage de Borat prend beaucoup de dévouement de la part du comédien engagé, avec Sacha Baron Cohen ayant précédemment révélé que, afin de mieux humaniser un couple de théoriciens du complot qui figurent dans le film, l’acteur a décidé d’emménager avec eux pendant cinq jours, en restant dans le personnage pour la durée. Cohen a révélé qu’il avait pris la décision de montrer au mieux « que ce sont des gens ordinaires qui sont de bonnes personnes, qui viennent d’être nourris avec ce régime de mensonges. Ils sont complètement différents des politiciens motivés par leur propre pouvoir, qui se sont rendu compte qu’ils pouvaient créer la peur en répandant ces mensonges grâce à la machine de propagande la plus efficace de l’histoire. »

Bien que la pure dévotion à donner vie à Borat ait sans aucun doute eu des conséquences néfastes sur la star, le baron Cohen pense que 2020 était absolument le bon moment pour le ramener et que seul Borat pouvait sauver les gens d’eux-mêmes.

«Je sentais que la démocratie était en péril. Je sentais que la vie des gens était en péril et je me sentais obligée de terminer le film.

Cependant, ce que Baron Cohen ne prévoyait pas, c’était à quel point les circonstances mondiales en cours modifieraient le film, entraînant finalement des changements majeurs dans les calendriers de production et le plan de sortie du film.

«Le film parlait à l’origine du danger de Trump et du Trumpisme. [the situation] Il a été démontré qu’il y a un effet mortel sur sa diffusion de mensonges et de théories du complot. Plutôt que de fuir la façon dont le monde faisait face [the situation], Je sentais que nous devrions nous y pencher. Borat est un faux personnage, joué par moi, dans le monde réel … Si nous amenions les gens à enlever leurs masques, ce serait un faux personnage dans un faux monde, dans un monde manipulé, donc la base de la comédie ne serait pas ne fonctionne pas. «

Bien que l’état actuel du monde se traduise par une expérience cinématographique légèrement différente de celle que Baron Cohen avait initialement prévue, son objectif est toujours resté le même.

« Je ne veux pas laisser entendre de façon égoïste que les gens regarderaient ‘Borat’ et ne voteraient pas pour Trump, mais c’était le but. »

Alors que le baron Cohen n’a pas l’intention de conjurer à nouveau le personnage bien-aimé dans un avenir prévisible, on ne peut s’empêcher de se demander ce que Borat a pensé des événements d’hier …

Borat Subsequent Moviefilm met en vedette Sacha Baron Cohen dans le rôle du journaliste fictif kazakh et personnalité de la télévision Borat Sagdiyev, et Maria Bakalova dans le rôle de sa fille Tutar, qui sera offerte comme épouse au vice-président Mike Pence lors de l’élection présidentielle de 2020. Le film a reçu les éloges de la critique pour les performances de Baron Cohen et Bakalova et est maintenant disponible en streaming avec l’aimable autorisation d’Amazon. Cela nous vient grâce à Variety.

