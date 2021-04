Ryu et Chun Li rejoignent Power Rangers: Battle for the Grid dans Crazy Street Fighter Crossover

Prêt, battez-vous!

Solid PlayStation 4 fighter Power Rangers: Battle for the Grid recevra un pack de contenu téléchargeable Street Fighter le mois prochain, le 25 mai. En ce qui concerne les croisements, celui-ci est assez ambitieux: il présente les personnages emblématiques de Street Fighter Ryu et Chun Li, tous vêtus de super costumes Power Rangers. Le pack comprendra également des skins de personnages supplémentaires, qui seront apparemment révélés à une date ultérieure.

Encore une fois, c’est un crossover très cool, et Ryu a l’air parfait dans la vidéo de gameplay ci-dessus. Êtes-vous un joueur Power Rangers: Battle for the Grid? Libérez le pouvoir dans la section commentaires ci-dessous.

