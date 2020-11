Ryann Leibl nous parle de son nouveau film

Rien de tel qu’un film de bien-être pour égayer votre journée. Showbiz 45Secondes.fr a discuté avec Ryann Leibl de son nouveau film Mags et Julie partent en road trip. Le film suit deux amis qui partent en voyage depuis longtemps dans le Wisconsin pour se reposer et se détendre.

L’inspiration de Ryann Leibl pour ‘Mags and Julie Go on a Road Trip’

Ryann Leibl | Films REL

Leibl, qui est née dans le Wisconsin, dit qu’elle souhaitait revenir à ses racines. Elle voulait faire un film qui non seulement lui rappelait sa maison, mais qui faisait également écho aux comédies à l’ancienne avec lesquelles elle a grandi.

« Je suis né et j’ai grandi dans le Wisconsin, mais j’ai vécu à Los Angeles pendant la majeure partie de ma vie », a déclaré Leibl à Showbiz 45Secondes.fr. «Et j’aime l’idée de revenir à mes racines et de raconter une histoire qui pourrait être tournée dans le Wisconsin et qui pourrait aussi être vraiment humoristique. Je manquais en quelque sorte les comédies à l’ancienne dans lesquelles j’ai grandi et que j’aimais tant, et je ne voyais pas du tout de comédie comme celle-là dans l’industrie.

Liebl dit qu’elle espérait évoquer «l’ambiance» qui peut être ressentie dans des comédies telles que le film de 1987 Avions, trains et automobiles avec Steve Martin et John Candy. Elle a commencé avec l’idée de deux amis se disputant quelque chose de ridicule, puis elle s’est appuyée sur ce concept.

Être producteur et réalisateur

Leibl produit et réalise depuis plus d’une décennie. Elle a tout réalisé, des vidéoclips aux courts métrages et publicités. Au début de sa carrière, Leibl dit qu’elle s’est plus concentrée sur le théâtre que sur la réalisation de films. Cependant, elle a commencé à mettre davantage l’accent sur son travail de productrice et de réalisatrice il y a environ cinq ans.

«La transition a été très facile pour moi parce que j’avais réalisé et produit du théâtre et toutes ces autres choses», dit Leibl. «Et c’était moi qui prenais toutes ces compétences et les mettais ensemble et disais simplement: ‘C’est ça. Je vais faire un long métrage maintenant et c’est ce que je vais faire à partir de maintenant. »

Surmonter les défis en tant que cinéaste indépendant

Mags et Julie partent en road trip | Divertissement REL

Bien que Leibl ait réussi à faire son film, il y a eu des défis en cours de route. Elle dit que l’un des grands défis auxquels elle et de nombreux autres cinéastes indépendants sont confrontés est de collecter suffisamment de fonds pour produire le film. «Vous devez passer de quelqu’un sur lequel les gens ne sont pas sûrs de prendre un risque à quelqu’un sur lequel ils veulent prendre un risque», déclare Leibl. Heureusement, elle a pu obtenir les fonds nécessaires pour réaliser son film.

Un autre défi que Leibl note est la pandémie de COVID-19. Elle dit que la crise sanitaire actuelle a considérablement modifié l’industrie du divertissement. Elle a dû repenser sa stratégie marketing après la suspension des festivals de films en personne et la fermeture des cinémas. Leibl a dû parler directement aux distributeurs afin qu’elle puisse essayer de mettre son film en ligne.

Ce que Ryann Leibl veut que le public retienne de ce film

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait que le public retire du film, Leibl a dit qu’elle espère que les gens verront le film et se feront rire. Son objectif est de s’élever, surtout en ces temps difficiles.

«Je veux qu’ils rient», dit Leibl. «Je veux qu’ils oublient leurs ennuis et leurs soucis et qu’ils puissent aller dans ce monde de Mags et Julie et aller au Wisconsin et dans ce magnifique paysage et simplement ne pas penser aux choses qui les troublent et pouvoir vraiment s’échapper. ces soucis.

Mags et Julie partent en road trip devrait sortir le 24 novembre et peut être précommandé sur iTunes maintenant.

