Ryan Reynolds rôtit Blake Lively le jour de son anniversaire en honorant Mariah Carey

L’anniversaire de Blake Lively est le 25 août – mais selon son mari, Ryan Reynolds, il y a une autre raison plus importante de célébrer cette journée cette année.

Au cours du week-end, Reynolds, 44 ans, a posté une vidéo sur TikTok qui le montre en train de synchroniser les lèvres avec la chanson de 1995 de Mariah Carey « Fantasy », qui figure en bonne place dans son dernier film, « Free Guy ». Mercredi, Carey a réagi à son message en utilisant la fonction « duo » de l’application. Elle a synchronisé les lèvres avec la chanson et n’a pas semblé très impressionnée par la performance de l’acteur.

Mais cela n’a pas diminué l’excitation de Reynolds que la légende de la musique a répondu. « Ma chose préférée qui soit arrivée le 25 août », a écrit Reynolds sur Instagram à côté d’une capture d’écran de sa vidéo.

Pour Ryan Reynolds, un tour de star avec Mariah Carey pourrait être plus excitant que l’anniversaire de sa femme. vancityreynolds / Instagram

L’image a fait sensation sur AUJOURD’HUI.

« Reynolds a marqué sa journée spéciale en ne la marquant pas du tout », a plaisanté Carson Daly, alors que les autres co-animateurs riaient pendant PopStart.

Alors que Reynolds avait peut-être d’autres priorités, Lively, 34 ans, semblait aimer célébrer son anniversaire au début de l’année. Au cours du week-end, elle a posté une vidéo d’elle virevoltant dans une robe verte glamour digne d’un conte de fées.

En rapport

Reynolds est connu pour son sens de l’humour et pour avoir taquiné sa femme le jour de son anniversaire. En 2019, il a publié un tas de photos qui la montraient non préparée pour l’appareil photo, et en 2017, l’image qu’il a partagée avait presque entièrement rogné Lively.

Cependant, Lively a également obtenu ses propres coups de langue. Au début de la pandémie, elle a posté une photo de sa coiffure de quarantaine douteuse et a défié les fans « d’oublier cela chaque fois que vous le voyez pour le reste de l’éternité ».

L’ancienne star de « Gossip Girl » apporte également son sens de l’humour unique aux anniversaires de Reynolds. En 2019, à l’occasion de son 43e anniversaire, elle a partagé une photo loufoque d’elle-même avec un doigt dans le nez de son mari et une blague sur la façon dont elle a « choisi » un homme bien.

En rapport: