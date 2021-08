Ryan Reynolds révèle comment il a trié le plus gros camée de Free Guy

Givenchy Rose Perfecto Free Red N°25 6ml

Le baume à lèvres couture de Givenchy se décline en une formule liquide encore plus soin, pour toujours mieux révéler la beauté naturelle de vos lèvres. Reconnu comme produit indispensable de la routine beauté, Le Rose Perfecto Liquid Balm nourrit, lisse et repulpe les lèvres. Ses prouesses soin jour après jour repoussent les limites des baumes à lèvres couture : un enveloppement apaisant, 8h d’hydratation continue*, une réparation des lèvres abîmées et une préservation de leur vitalité. Sans compromis, il habille vos lèvres d’une couleur naturelle sur-mesure grâce à un actif réagissant au PH des lèvres. Sa formule fondante très lumineuse enrobe les lèvres et leur prodigue des bénéfices soin grâce au beurre de karité et à l’huile de canneberge. L’extrait de poivre rose aide à hydrater et renforcer les lèvres et des sphères d’acide hyaluronique contribuent à leur apporter un galbe immédiat. C’est prouvé, vos lèvres sont plus belles nues ou maquillées après l’utilisation du Rose Perfecto Liquid Balm ! Fidèle aux codes de Givenchy, Le Rose Perfecto Liquid Balm est contenu dans une flaconnette élancée en cuir véritable beige rosé.*Test Instrumental sur 11 volontaires